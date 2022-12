Brandt Corstius over nasleep verkrachtingsverhaal: 'Ben een besmette persoon'

De advocaat van Jelle Brandt Corstius zegt dat de journalist de reputatie van tv-producent Gijs van Dam niet heeft beschadigd. Brandt Corstius schreef in 2017 in een artikel dat hij was verkracht. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) was uit het artikel makkelijk af te leiden dat Van Dam de vermeende dader zou zijn.

Van Dam had zelf bekendgemaakt dat hij degene was die in 2002 seks had gehad met Brandt Corstius, benadrukte advocaat Nico Meijering donderdag in de rechtbank.

Seks met wederzijds goedvinden, zei Van Dam in het programma Pauw. De tv-producent zei geen andere uitweg meer te zien dan in te gaan op de beschuldigingen, omdat iedereen volgens hem toch wel wist dat hem om hem ging.

Daarna volgden stevige verwijten over en weer in de jaren tot aan deze zaak. Van Dam bestempelde Brandt Corstius als een "fantast" en "knettergek". De journalist houdt vol te zijn verkracht en ziet zijn belager nog steeds als een "hufter".

Journalist wilde taboe doorbreken

Brandt Corstius vertelde lang te hebben geworsteld met zijn verhaal. In 2017 besloot hij het naar buiten te brengen in een artikel in Trouw.

Niet toevallig in 2017, want in dat jaar kwam de MeToo-beweging op. Een groep vrouwen maakte bekend dat zij in het verleden seksueel waren misbruikt. Brandt Corstius wilde met zijn verhaal duidelijk maken dat ook mannen slachtoffer kunnen worden van seksueel geweld.

Hij wilde daarmee seksueel misbruik van mannen uit de taboesfeer te halen, verklaarde hij donderdag. Ook wilde hij seksueel misbruik in het algemeen voorkomen.

Advocaat: Geen sprake van opzet

In het artikel schreef Brandt Corstius aan het begin van zijn televisiecarrière tijdens zijn werk te zijn gedrogeerd en gedwongen tot orale seks. Dat is verkrachting, concludeerde hij.

Al snel werd dus duidelijk dat Van Dam hierachter zou zitten. Brandt Corstius had dit volgens het OM kunnen voorzien. Justitie eiste donderdag daarom een voorwaardelijke werkstraf van zestig uur wegens smaad.

Ten onrechte, vindt Meijering. Brandt Corstius zelf zegt heel terughoudend te zijn geweest met informatie. Er moet volgens de advocaat dan ook vrijspraak volgen, omdat er geen sprake was van opzet.

Brandt Corstius: 'Kreeg veel ellende over me heen'

Terugblikkend zegt de journalist nooit te hebben voorzien dat de zaak zo destructief zou worden. Meerdere pogingen om er onderling uit te komen met Van Dam zouden zijn mislukt.

"Mijn grootste angst is dat mijn verhaal het tegenovergestelde effect heeft van wat ik wilde bereiken", vertelde Brandt Corstius. "Dat slachtoffers juist hun mond blijven houden."

"Persoonlijk heb ik bakken ellende over me heen kregen", vervolgde de journalist, die zei dat hij de nodige vrienden is verloren. Was hij vroeger een graag geziene gast bij talkshows, nu krijgt hij geen uitnodigingen meer. Zelf ziet hij een verband. "Ik ben een besmette persoon."

