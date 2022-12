Bill Cosby geconfronteerd met vijf nieuwe beschuldigingen van seksueel misbruik

Bill Cosby heeft vijf nieuwe aanklachten van verkrachting tegen zich lopen, meldt TMZ dinsdag. De voormalige acteur is al enige tijd verwikkeld in meerdere rechtszaken over seksueel misbruik. Cosby ontkent de nieuwe beschuldigingen.

Bernard, die in een aflevering van de show Mrs Minifield speelde, zegt dat Cosby haar meerdere keren heeft gedrogeerd en misbruikt. Hij zou haar daarbij ook een keer een kussen in het gezicht hebben gedrukt. Toen ze aangifte wilde doen, zou Cosby haar hebben bedreigd. Daarna durfde Bernard niet meer.

Cosby is in de afgelopen jaren door tientallen vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik. Zelf ontkent hij de beschuldigingen. In 2018 werd hij veroordeeld tot tien jaar gevangenis, maar vorig jaar werd hij alweer vrijgelaten omdat de aanklager een afspraak had geschonden. Die afspraak ging over Cosby's immuniteit en was met een officier van justitie overeengekomen.