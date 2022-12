Het juryoverleg in de misbruikzaak tegen voormalig filmproducent Harvey Weinstein in Californië wordt maandag hervat. Er liggen nog zeven aanklachten op tafel, nadat er eerder vier werden verworpen.

Een viertal aanklachten werd verworpen omdat een van de aanklagers om onduidelijke redenen niet kwam opdagen. Zij ondersteunde vier van de elf aanklachten tegen Weinstein. De voormalig filmproducent wordt twee keer beschuldigd van verkrachting en vijf keer van het dwingen tot seksuele handelingen of uitvoeren van seksuele handelingen tegen iemands wil.

"Verkrachters blijven verkrachten, het is een patroon", zei aanklager Paul Thompson donderdag tegen de juryleden in zijn slotpleidooi. Hij spoorde de jury aan om "de slachtoffers gerechtigheid te geven. Maak de juiste beslissing."

Geslachtsdeel Weinstein opgevoerd als bewijsstuk

Tijdens de zitting van donderdag voerden de aanklagers een opmerkelijk bewijsstuk op: het geslachtsdeel van Weinstein. De zeventigjarige Amerikaan moest door een infectie een deel van zijn scrotum laten verwijderen, wat hem achterliet met opvallende littekens. Meerdere vrouwen hebben tijdens de rechtszaak getuigd over zijn "abnormale" geslachtsdeel.

Weinstein beweerde over een van de vrouwen dat hij nooit met haar alleen in een kamer is geweest. Maar volgens de aanklagers had die vrouw in dat geval onmogelijk kunnen omschrijven hoe de penis van de filmproducent eruitziet.

De advocaten van Weinstein houden vol dat alle beschuldigingen onterecht zijn en dat al het seksuele contact heeft plaatsgevonden met wederzijdse instemming. Volgens de advocaten is er geen bewijs van verkrachting of aanranding.

In de zaak zijn zo'n tachtig getuigen opgeroepen. De jury, die bestaat uit negen mannen en drie vrouwen, neemt nu een besluit over de aanklachten. Het is niet duidelijk hoelang ze daarvoor nodig heeft. In de Verenigde Staten is er geen deadline; de jury krijgt alle tijd van de rechter. Soms duurt het maar een dag om tot een besluit te komen, maar het kan ook een paar weken duren.

De zaak-Weinstein in het kort: Harvey Weinstein was een belangrijke filmproducent van blockbusters als Sin City, Shakespeare in Love en The Lord of the Rings.

Begin 2017 wordt hij voor het eerst beschuldigd van seksueel misbruik. Daarna volgen al snel tientallen andere beschuldigingen.

Anderhalf jaar later wordt Weinstein gearresteerd en officieel aangeklaagd.

In februari 2020 volgt het oordeel van de jury in New York: Weinstein wordt schuldig bevonden aan aanranding en verkrachting en veroordeeld tot een gevangenisstraf van 23 jaar.

Weinstein krijgt in augustus 2022 te horen dat hij alsnog in hoger beroep mag tegen de veroordeling in New York.

Vermeende slachtoffers deden eerder hun verhaal

Tijdens de rechtszaak, die eind oktober van start ging, deden de vermeende slachtoffers hun verhaal. "Hij zei dat hij me naakt wilde masseren en dat ik me geen zorgen hoefde te maken", vertelde danseres Ashley Matthau tijdens de zitting. "Kijk naar Gwyneth Paltrow en wat het met haar carrière heeft gedaan", zou Weinstein verder gezegd hebben.

Daarnaast zou de voormalig filmproducent actrice Kelly Sipherd hebben gedwongen tot orale seks. "Mijn vrouw houdt hiervan. Jij gaat het ook lekker vinden", zou hij volgens haar hebben gezegd.