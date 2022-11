Roman Polanski verschijnt in 2024 voor de rechter in smaadzaak

De Frans-Poolse regisseur Roman Polanski moet in 2024 terechtstaan wegens smaad. De rechtbank van Parijs heeft dinsdag bekendgemaakt dat de zaak tegen de filmmaker op 5 maart begint, melden Franse media.

De 89-jarige Polanski wordt beschuldigd van smaad naar aanleiding van uitspraken in een interview met een Frans tijdschrift in 2019.

Daarin reageerde de filmmaker op beschuldigingen van de Britse actrice Charlotte Lewis, die zegt in de jaren tachtig op zestienjarige leeftijd door hem te zijn misbruikt. In het interview noemde Polanski haar onder meer een "leugenaar".

Ook refereerde hij aan een interview dat Lewis zelf in 1991 gaf, waarin ze zei dat ze de "minnares" van de regisseur wilde zijn. In 2010 zei de actrice al dat veel van haar citaten uit dat gesprek niet juist waren. Lewis klaagde Polanski na het verschijnen van zijn interview aan voor smaad.

De regisseur van films als Chinatown en Rosemary's Baby werd in 1977 in de Verenigde Staten veroordeeld voor seks met een dertienjarig meisje. Sindsdien woont hij in Europa, omdat hij in de VS direct zou worden opgepakt. Intussen hebben meerdere andere vrouwen Polanski beschuldigd van seksueel wangedrag.