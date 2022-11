Vijfde vrouw beschuldigt zanger Arcade Fire van seksueel wangedrag

Zanger Win Butler van Arcade Fire is opnieuw beschuldigd van seksueel wangedrag. Een vijfde vrouw deelt haar ervaringen met muzieksite Pitchfork , nadat het platform eerder al had geschreven over vier vermeende slachtoffers van de zanger.

Zij was 22 jaar oud toen zij in 2015 de destijds 35-jarige Butler ontmoette. Sabina had in die tijd een vriend, maar dat kon Butler niets schelen. "Hij vroeg me bijvoorbeeld of ik het al met hem had uitgemaakt."