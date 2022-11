Nogmaals zeven aanklachten tegen Kevin Spacey wegens seksueel misbruik

Delen via E-mail

Er zijn zeven nieuwe aanklachten tegen Kevin Spacey ingediend wegens seksueel misbruik, melden verschillende Britse media. De aanklachten zijn afkomstig van een man die tussen 2001 en 2004 meerdere malen misbruikt zou zijn door de nu 63-jarige acteur.

De aanklachten worden behandeld door het Britse gerechtshof. De acteur moet volgend jaar al voor de rechter in Londen verschijnen wegens vermeend seksueel misbruik in vijf andere zaken.

Spacey was tussen 2005 en 2013 artistiek directeur van het Britse Old Vic-theater en zou toen meerdere mannen hebben misbruikt. Hij ontkende dat dit misbruik heeft plaatsgevonden.

Daar komt deze zaak nu dus nog bij. Onlangs werd Spacey vrijgesproken in de zaak die acteur Anthony Rapp tegen hem had aangespannen. Hij zegt in 1986 op veertienjarige ongewenst seksueel benaderd te zijn door de American Beauty-acteur.