Acteur Warren Beatty beschuldigd van seksueel misbruik minderjarige

Een vrouw beschuldigt de inmiddels 85-jarige acteur Warren Beatty ervan dat hij haar bijna een halve eeuw geleden heeft gedwongen tot seks, meldt de Amerikaanse tv-zender CBS. De vrouw was minderjarig toen het incident volgens haar plaatsvond. Ze heeft in Los Angeles een zaak aangespannen tegen de Reds-acteur en regisseur.

De vrouw zegt dat zij hem uitnodigde in haar hotel toen ze veertien of vijftien jaar oud was. Ze hadden elkaar ontmoet op een filmset. Op de set van welke film is niet bekend, maar mogelijk gaat het om de comedy Shampoo uit 1975.

Beatty was toen 35 jaar oud. Volgens de aanklacht misbruikte de ster uit Bonnie & Clyde "zijn status en positie als volwassen Hollywood-ster om meerdere keren seks te hebben met de eiser".

De vrouw zou destijds in de veronderstelling zijn geweest dat er sprake was van een romantische relatie. Zij wil een schadevergoeding voor de psychologische gevolgen die zij hierdoor naar eigen zeggen heeft ondervonden.

Beatty wordt in de aangifte overigens niet genoemd, maar aangeduid als "de acteur die een Oscar-nominatie ontving voor zijn rol in Bonnie & Clyde". Beatty heeft nog niet gereageerd op de aanklacht.

Beatty heeft reputatie van rokkenjager

In de Amerikaanse staat Californië is in 2016 een wet ondertekend waardoor de verjaringstermijn van een zedenmisdrijf is komen te vervallen. Voor die tijd mocht er alleen aangifte van een misdrijf worden gedaan als het maximaal tien jaar geleden had plaatsgevonden.

De acteur en regisseur bouwde in de jaren zestig en zeventig een reputatie van rokkenjager op. Volgens zijn recente biografie heeft hij in zijn leven met ruim twaalfduizend vrouwen het bed gedeeld - een aantal dat Beatty zelf overigens ontkende. In het bevestigde 'balboekje' van Beatty staan namen als Madonna, Jane Fonda, Diane Keaton en Carly Simon, die het lied You're So Vain aan hun affaire wijdde.

Uiteindelijk trouwde de ster begin jaren negentig met actrice Annette Bening.

Eerder

Aanbevolen artikelen