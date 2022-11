Regisseur Paul Haggis ontkent in rechtbank schuldig te zijn aan verkrachting

De Canadese regisseur en scriptschrijver Paul Haggis, onder meer bekend van de films Crash en Million Dollar Baby, heeft in de rechtbank in New York ontkend dat hij een vrouw heeft verkracht. De filmmaker zei volgens Amerikaanse media donderdag in zijn getuigenis dat de beschuldigingen "niet waar" zijn.

Haleigh Breest, een voormalig medewerker van een filmevenement in New York, zegt dat Haggis (69) haar in 2013 na een evenement heeft gedwongen mee te gaan naar zijn hotelkamer.

Daar zou hij haar hebben verkracht. Ze eist een schadevergoeding van de regisseur. Ook vier andere vrouwen, die anoniem willen blijven, deelden hun verhaal in de rechtbank.

Volgens Haggis hebben de twee op zijn hotelkamer gezoend en heeft Breest hem vrijwillig oraal bevredigd. "Niets was zonder wederzijdse instemming", aldus de regisseur. "Deze beweringen zijn compleet onwaar."

De rechtszaak tegen Haggis begon vorige maand. Afgelopen zomer werd de regisseur in Italië ook beschuldigd van seksueel misbruik. De rechtbank in de stad Lecce besloot echter geen verder onderzoek in te stellen naar de beschuldigingen.

