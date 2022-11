Maryam Hassouni: 'Filmwereld kan MeToo-praktijken niet stoppen, de politiek wel'

Ze oogstte veel lof voor haar rollen, won een Emmy en volgde een acteeropleiding in New York. Maryam Hassouni (37) leek als actrice een gouden toekomst tegemoet te gaan. Maar achter de schermen kreeg ze te maken met racisme, seksueel wangedrag en pesterijen. De Dunya & Desie-actrice besloot te stoppen met acteren. "Alleen van bovenaf kan er verandering komen."

"Vorig jaar september, midden in in de coronapandemie, werd ik me ineens bewust van mijn sterfelijkheid", vertelt Hassouni in gesprek met NU.nl. "In het nieuws werd gemeld dat mensen overleden. Zolang ik leef, kan ik de regie in handen houden, dacht ik. De industrie heeft me de afgelopen twee decennia monddood gemaakt. Met mijn boek wilde ik mijn uitgegumde stem met terugwerkende kracht herstellen."

In Wat de fak vertelt Hassouni, die op vijftienjarige leeftijd doorbrak in Dunya & Desie, hoe ze in het vak rolde en hoe graag ze acteert. Maar de film- en tv-industrie kan enorm onveilig zijn, merkt de actrice al snel.

Op haar negentiende werd Hassouni aangerand door een toneelregisseur. Haar melding over het incident werd genegeerd. Door de jaren heen kreeg ze regelmatig met racistisch en ander ongepast gedrag te maken.

Op de set van een populaire tv-serie, waarin Hassouni een grote rol had, vertoonde haar tegenspeler tiranniek gedrag. Hij pestte haar en maakte ongepaste opmerkingen. Op de set veranderde er niets als de actrice er iets van zei. Ook een melding bij de producent bleek tevergeefs. Uiteindelijk besloot ze de handdoek in de ring te gooien en verliet ze de serie.

De omroep startte toch een onderzoek. De conclusie: niets aan de hand. De acteur in kwestie had inderdaad wangedrag vertoond, maar "zo is hij nu eenmaal". En zo werd het onderwerp van onderzoek de

geloofwaardigheid van de "kennelijke beweringen" van Hassouni.

'De industrie zal nooit aan zelfreflectie doen'

Het gebeurt vaker dat makers van een serie of film een zogenaamd onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren naar wangedrag op de set. "Dat is een slager die zijn eigen vlees keurt", vindt Hassouni. "Die onderzoeker had maar één taak: mij als leugenachtig en labiel neerzetten, zodat de serie een vervolg kon krijgen."

Zo'n onderzoek heeft geen enkele zin, meent ze. "De industrie zal nóóit aan zelfreflectie doen, omdat ze dan een gedeelte van hun macht moeten inleveren. Als er iets verandert, dan zal dat van hogerop moeten komen, vanuit de politiek."

Meldingen over wangedrag op de set zijn er al zolang de film- en televisiewereld bestaat. Vijf jaar geleden werd de MeToo-beweging in gang gezet door de beschuldigingen aan het adres van filmproducent Harvey Weinstein. Het riep oneindig veel soortgelijke verhalen over mensen die hun machtspositie misbruiken op. Niet alleen in Hollywood, maar ook in Nederland. Weinstein is veroordeeld, maar veranderingen in de filmindustrie komen traag op gang.

Maryam Hassouni op de set van Dunya & Desie. Foto: ANP

'Mensen moeten ontslagen worden, anders blijft het doorgaan'

"Ik merk dat er over gesproken wordt, en dat het hoog op de agenda staat", zegt Hassouni. "De mensen met macht die hier misbruik van maken, worden niet aangepakt. Nu is het onderwerp van gesprek omdat mijn boek uit is, maar dat zal over een maand weer overgewaaid zijn. De politiek en de journalistiek zijn volgens mij de enige partijen die alles wat de filmindustrie in de doofpot wil houden, kunnen onthullen. Op die manier kunnen ze een verandering teweegbrengen. Want vanuit de industrie zelf zal die niet komen", stelt Hassouni.

De Raad voor Cultuur kwam in juni met een advies voor de cultuur- en mediasector. Er moet worden ingezet op preventie en bewustwording, staat in dat rapport. Dat is niet genoeg, vindt Hassouni. "Het moet rigoureuzer. Mensen die misbruik maken van hun machtspositie moeten ontslagen worden. Anders blijft het doorgaan. Er moeten protocollen opgesteld worden en het moet controleerbaar zijn. Men moet kunnen terugvallen op een systeem dat voor iedereen veilig is."

'Acteer alleen nog om de huur te betalen'

Heel af en toe speelt Hassouni nog een rol, zoals vorig jaar in de film Meskina. "Puur omdat de huur betaald moet worden. Door te spelen koop ik tijd om te schrijven. Ik hoop dat er een moment komt dat dat niet meer hoeft en ik me volledig op het schrijven kan richten. Waar ik in de industrie monddood werd gemaakt, viert en omarmt de uitgeverij mijn stem juist."

Hassouni vindt het belangrijk om naast haar acteercarrière ook een plan B te hebben. Ze rondde een studie Engels af en adviseert jonge acteurs ook zo'n plan te maken. "Ga studeren", drukt Hassouni jonge beginnende acteurs op het hart. "Het is zo belangrijk om zelf te leren en na te denken, je autonomie te bewaren en te bewaken. Als je vrouw bent, en in het bijzonder een vrouw van kleur: weet dan dat de industrie niet op je zit te wachten. Dat is schrijnend ja, en pijnlijk, maar zorg ervoor dat je gaat studeren. Dat geeft je vrijheid."

De regie over je eigen leven in handen houden. Als Hassouni iets heeft geleerd van de afgelopen periode, dan is dat het wel. "Wat de fak begint met een quote van schrijfster Hélène Cixous: 'Het enige boek dat de moeite waard is om te schrijven, is het boek waar we de moed of kracht niet voor hebben'. Je kan wachten met je uitspreken tot de wereld een veiligere plek is, maar dat gaat niet gebeuren. Vertel het verhaal waar je de moed en kracht niet voor hebt. En weet: jouw stem is een stem van velen, een angst van velen. Daar ben je niet alleen in."

Aanbevolen artikelen