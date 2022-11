Rechtszaak tegen Harvey Weinstein in volle gang: actrices vertellen over misbruik

"Mijn vrouw houdt hiervan. Jij gaat dit ook lekker vinden", zou Harvey Weinstein hebben gezegd toen hij actrice Kelly Sipherd dwong tot seksuele handelingen. De tweede rechtszaak tegen de filmproducent ging vorige week van start in Californië en vermeende slachtoffers getuigen tot in detail over wat hen is overkomen.

De eerste getuigen deden de afgelopen dagen hun verhaal in de rechtszaal. "Hij zei dat hij mij alleen naakt wilde masseren en dat ik mij geen zorgen hoefde te maken", vertelde danseres Ashley Matthau tijdens de zitting. "Kijk naar Gwyneth Paltrow en wat het met haar carrière heeft gedaan", zou Weinstein verder gezegd hebben.

Tussen 2004 en 2013 zou Weinstein (70) vijf vrouwen hebben misbruikt. Er liggen in totaal elf aanklachten tegen de voormalige filmproducent. Hij wordt vier keer beschuldigd van verkrachting en vier keer van het dwingen tot orale seks. Ook wordt Weinstein twee keer beticht van het uitvoeren van seksuele handelingen tegen iemands wil terwijl die persoon vastgebonden was. En hij wordt één keer beschuldigd van seksuele penetratie met geweld.

Matthau ontmoette Weinstein tijdens de opnames van Dirty Dancing: Havana Nights in Puerto Rico. De assistent van Weinstein, Bonnie Hung, vroeg Matthau mee naar een hotel, om met z'n drieën te praten over mogelijke projecten. Maar in de hotelkamer vertrok Hung vrijwel direct en ze liet de actrice alleen met Weinstein. In de rechtbank vertelde Matthau hoe de producent toen bovenop haar ging liggen. "Hij pakte mijn borsten vast, trok zijn kleren uit en masturbeerde terwijl hij bovenop me zat."

Matthau vertelde dat zij een producent en een choreograaf heeft verteld over het misbruik, maar dat zij niets hebben gedaan.

Een andere getuige, actrice Kelly Sipherd, is twee keer aangerand door Weinstein. In 1991 dwong hij haar tot orale seks en verrichte hij seksuele handelingen bij haar. "Mijn vrouw houdt hiervan. Jij gaat het ook lekker vinden", zou hij gezegd hebben.

In 2008 kwam de actrice Weinstein opnieuw tegen in een hotel in Toronto, tijdens het Toronto International Film Festival. Daar confronteerde zij hem met het eerdere seksuele misbruik. Omdat zij haar stem verhief, begeleidde hij haar naar zijn hotelkamer. Daar masturbeerde Weinstein in het bijzijn van Sipherd. "Ik ben nog steeds zo boos en bang", vertelde ze daarover in de rechtbank. "Weer overviel hij mij totaal. Ik ging met hem mee om hem te confronteren en toen gebeurde dat."

Tweede rechtszaak is meer dan symbolisch

Weinstein is in 2020 veroordeeld voor verkrachting en aanranding in New York en moet een celstraf uitzitten van 23 jaar. Daardoor lijkt deze tweede rechtszaak misschien symbolisch, maar dat is het niet. De filmproducent mag namelijk tegen die uitspraak in beroep. De mogelijke gevangenisstraf van 140 jaar die hem in Los Angeles boven het hoofd hangt, is daardoor toch van belang.

In totaal worden ongeveer tachtig getuigen opgeroepen in deze rechtszaak. De verwachting is dat de behandeling daarvan weken zal duren.

