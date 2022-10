Belgische omroep hoeft presentator Bart De Pauw niet te betalen na MeToo-zaak

De Belgische omroep VRT hoeft presentator Bart De Pauw geen schadevergoeding te betalen voor het stuklopen van zijn carrière wegens het lastigvallen van vrouwen. De Belgische rechter heeft de miljoenenclaim maandag afgewezen. De Pauw is juist zelf degene die een symbolische schadevergoeding moet betalen.

De Pauw eiste zo'n 13 miljoen euro van de VRT, omdat die hem in 2017 overhaast en onterecht aan de kant zou hebben gezet toen er klachten over zijn wangedrag opdoken. Volgens de presentator heeft de Belgische omroep hem daarnaast niet de kans gegeven zich te verdedigen.

In 2017 bood hij al excuses aan voor zijn gedrag. Hij zei "tot het inzicht" te zijn gekomen dat zijn "speelse of flirterige manier van omgaan" niet bij iedereen in de smaak is gevallen. Hij excuseerde zich bij iedereen die zich door hem geïntimideerd heeft gevoeld.