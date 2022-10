Advocaten Kevin Spacey doen beschuldiging van wangedrag af als jaloezie

De advocaten van Kevin Spacey beweren dat Anthony Rapp beschuldigingen van seksueel wangedrag aan het adres van de acteur heeft verzonnen omdat hij boos was over zijn eigen vastgelopen carrière. Dat zeiden ze donderdag tijdens een zitting in de civiele rechtszaak die Rapp tegen de Oscar-winnende acteur heeft aangespannen.

De 63-jarige Spacey was donderdag zelf aanwezig in de rechtbank in New York.

De advocaten van Rapp houden vol dat Spacey zich schuldig heeft gemaakt aan seksueel misbruik. "Dit was iets wat nooit had mogen gebeuren", zei een van de advocaten van Rapp tijdens zijn openingspleidooi.

"Kevin Spacey maakte avances toen Anthony veertien jaar oud was om zijn seksuele verlangens te bevredigen", voegde hij daar later aan toe. Rapp eist een schadevergoeding van 40 miljoen dollar (omgerekend bijna 41 miljoen euro) voor onder andere het toebrengen van emotioneel leed.

In haar openingspleidooi beweerde de advocaat van Spacey dat het misbruik nooit heeft plaatsgevonden. Volgens haar heeft Rapp het verhaal verzonnen uit jaloezie, omdat zijn eigen carrière minder succesvol was dan die van Spacey. "Hij vertelt dit verhaal voor aandacht en medelijden, en om zijn eigen status te vergroten. Hij is nooit een internationale ster geworden zoals Spacey."

Meerdere mannen beschuldigen Spacey van wangedrag

De civiele rechtszaak draait om een incident dat in 1986 zou hebben plaatsgevonden. Rapp stelt dat hij door Spacey seksueel is misbruikt na afloop van een feestje in diens appartement in New York. Rapp was destijds 14 jaar oud, Spacey 26.

De inmiddels vijftigjarige Rapp was in 2017 de eerste in een reeks van mannen die de Oscarwinnaar beschuldigden van seksueel wangedrag. Daarna stortte de carrière van de House of Cards-ster ineen. Spacey heeft altijd ontkend dat hij mensen seksueel heeft misbruikt.

