Kevin Spacey voor de rechter in aanranding- en mishandelingszaak: dit speelt er

Kevin Spacey staat vandaag voor de rechter in New York. Daar wordt hij door acteur Anthony Rapp beschuldigd van aanranding, mishandeling en het opzettelijk toebrengen van emotionele stress. Ook in Groot-Brittannië wacht de tweevoudig Oscarwinnaar een rechtszaak. Wat is er allemaal gebeurd?

Door Isabel Ockers

Vijf jaar geleden beschuldigt Rapp Spacey van seksueel wangedrag. Hij vertelt in een interview met BuzzFeed dat hij in 1986 de toen 26-jarige Spacey ontmoette. Rapp, die toen veertien was, werd door de acteur uitgenodigd voor een feestje bij hem thuis. Rapp bleek de enige minderjarige te zijn en ging uit verveling televisie kijken in de slaapkamer.

Spacey zocht toenadering toen de andere gasten vertrokken waren. "Hij tilde me op, legde me op bed en klom boven op me, op een seksuele manier", aldus Rapp. Hij duwde de acteur van zich af en verliet geschrokken het appartement. Rapp zegt dat het misbruik ervoor heeft gezorgd dat hij overwoog niet meer te acteren. Daarnaast zou hij veel medische kosten hebben gemaakt om te herstellen van zijn trauma. In 2020 besluit Rapp aangifte te doen van de vermeende aanranding.

Spacey probeert die zaak te laten seponeren, maar dit verzoek wordt door de rechter afgewezen. Toch krijgt Spacey deels zijn zin: de aanklacht voor aanranding komt te vervallen. Daar geldt namelijk een verjaringstermijn voor en die tijd is inmiddels voorbij. De aanklacht wordt daarom mishandeling en het opzettelijk toebrengen van emotionele schade.

Acteur Anthony Rapp was in 1986 op een feestje van Kevin Spacey. Foto: BrunoPress

De beschuldiging van Rapp leidt ertoe dat Spacey bekendmaakt op mannen te vallen. Kort daarna wordt hij door andere mannen beschuldigd van seksuele intimidatie en misbruik. In veel gevallen komt het niet tot een rechtszaak. In meerdere gevallen wordt er geschikt en geseponeerd, zoals de zaak met een inmiddels overleden masseur.

Vier aanklachten in het Verenigd Koninkrijk worden nog wel behandeld. Het OM gaat Spacey vervolgen voor het aanranden van twee mannen. Daarnaast wordt de 62-jarige acteur door één man beschuldigd van "zonder toestemming aanzetten" tot penetratie. Twee aanklachten zijn afkomstig van dezelfde man, die zegt in 2005 in Londen slachtoffer te zijn geworden van Spacey. De derde komt voort uit een gebeurtenis in 2008 en de vierde vermeende aanranding zou hebben plaatsgevonden in Gloucestershire in 2013. De acteur heeft alle beschuldigingen altijd ontkend.

Aanbevolen artikelen