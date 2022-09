R. Kelly moet psychische hulp en behandeling soa betalen voor slachtoffer

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

R. Kelly moet een van zijn misbruikslachtoffers zo'n 300.000 euro betalen. Dat bedrag is bedoeld voor psychische hulp en behandeling van soa's, meldt entertainmentwebsite TMZ.

Kelly zit sinds 2019 vast en werd eind juni in New York al schuldig bevonden aan onder meer het leiden van een organisatie die als doel had vrouwen en minderjarige meisjes misbruiken. Hij moet nog een gevangenisstraf van minstens dertig jaar uitzitten.