Nog altijd meer meldingen over seksueel geweld dan voor The Voice-onthullingen

Nog altijd komen er meer meldingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij meldpunten en organisaties binnen dan voor de onthullingen rond The voice of Holland. Dat blijkt uit een rondgang van NU.nl.

Door Linda van Beest

Zo ontving Slachtofferhulp Nederland dit jaar al meer dan tienduizend meldingen. Dat is ruim 10 procent meer dan de jaren ervoor. Ook Centrum Seksueel Geweld (CSG), meldpunt Mores en Perspectief Herstelbemiddeling zien een structurele toename.

"Afgelopen jaren kreeg Slachtofferhulp per jaar acht- tot negenduizend meldingen van slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit jaar zijn dat er al meer dan tienduizend. En 2022 is nog niet voorbij", benadrukt woordvoerder Roy Heerkens.

CSG meldt ook een flinke stijging. "Sinds de BOOS-aflevering zien we een stijging van 35 procent in het aantal acute slachtoffers en een toename van maar liefst 80 procent in het aantal niet-acute slachtoffers", zegt Iva Bicanic, klinisch psycholoog en voorzitter van CSG.

Ook Mores, het meldpunt voor ongewenste omgangsvormen voor de Nederlandse culturele en creatieve sector, constateert een toename. Zo waren er in 2020 in totaal 97 meldingen en in het jaar erna mede door de pandemie slechts 57. Maar dit jaar kwamen er tot en met juni al 180 meldingen binnen.

'Een derde van de zaken gaat nu over seksueel geweld'

De organisatie Perspectief Herstelbemiddeling behandelt jaarlijks zo'n veertienhonderd zaken. "In 2020 ging 10 procent daarvan over seksueel misbruik en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit jaar geldt dat voor ruim 33 procent van de zaken", zegt Anne Pastor van Perspectief Herstelbemiddeling.

"Maar 7 procent van de aangiftes van seksueel geweld leidt tot een veroordeling", zegt Heerkens. Vaak is sprake van een een-op-eensituatie zonder getuigen en een gebrek aan forensisch bewijs, doordat slachtoffers vaak niet direct aangifte doen. Sinds de onthullingen bij The voice of Holland wijst de zedenpolitie steeds vaker op de mogelijkheid tot herstelbemiddeling.

Zowel slachtoffers als daders van zedendelicten kunnen bij de onafhankelijke organisatie Perspectief Herstelbemiddeling terecht. Soms zitten beide partijen met vragen of zijn er afspraken nodig over de omgang voor het geval ze elkaar tegenkomen. De organisatie helpt hen daarbij.

'The Voice-onthullingen wakkerden bewustwording aan'

Vooral direct na de aflevering van BOOS stond de telefoon roodgloeiend. "Die echte piek werd vrij snel minder toen alle media-aandacht weer afnam", zegt Heerkens. Maar de structurele stijging bleef.

Het overgrote deel van de nieuwe meldingen kwam van mensen die eerder niets met hun ervaring hadden gedaan. Andere melders werden getriggerd door de gebeurtenissen rondom The Voice en wilden opnieuw hun verhaal kwijt of hulp zoeken.

Niet de gehele toename is gerelateerd aan The Voice, zegt Heerkens. "Het is moeilijk om een een-op-eenrelatie aan te tonen, maar de gebeurtenissen bij de talentenshow hebben wel wat teweeggebracht." Volgens Pastor is de bewustwording in de gehele samenleving inmiddels toegenomen: "De discussie over dit onderwerp is opnieuw aangewakkerd bij organisaties, onder slachtoffers en ook in de politiek."

Heb jij zelf behoefte om te praten over jouw ervaring met seksueel grensoverschrijdend gedrag? Je kunt terecht bij Slachtofferhulp Nederland via 0900-01 01 of bij het Centrum Seksueel Geweld via 0800-01 88 of de chat.

