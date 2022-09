Justitie doet onderzoek naar vermeend seksueel wangedrag van Thijs Römer

In mei deed een toen 20-jarige vrouw aangifte van seksueel grensoverschrijdend gedrag tegen de 44-jarige acteur. Volgens haar heeft Römer het gedrag vertoond toen ze veertien jaar was. De vrouw in kwestie zei achteraf spijt te hebben van het delen van de beschuldigingen op Twitter, maar nam haar woorden niet terug. Het is niet bekend of zij een van de personen is die nu aangifte heeft gedaan.