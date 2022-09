R. Kelly gaat zelf niet getuigen in misbruikzaak

R. Kelly zal niet als getuige worden gehoord in de misbruikzaak die in Chicago tegen hem loopt. Dat antwoordde de 55-jarige zanger volgens Amerikaanse media donderdag op een vraag van de rechter.

De rechtszaak tegen de zanger in Chicago begon vorige maand. De afgelopen weken probeerden de aanklagers aan te tonen dat Kelly zich schuldig heeft gemaakt aan onder meer misbruik en het vervaardigen van kinderporno.

De verdediging was donderdag voor het eerst aan de beurt. De slotpleidooien worden volgende week verwacht.

Kelly wordt al sinds de jaren negentig beschuldigd van (kinder)misbruik. Zelf heeft hij altijd beweerd onschuldig te zijn. De artiest zit sinds 2019 vast. Hij werd eind juni in New York al schuldig bevonden aan onder meer het leiden van een organisatie die als doel had vrouwen en minderjarige meisjes te misbruiken.