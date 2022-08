Tim Hofman brengt donderdag vervolg op BOOS-aflevering The Voice

De komende uitzending van BOOS, die donderdag online komt, staat opnieuw in het teken van The voice of Holland en John de Mol. Dat bevestigt een woordvoerder van BNNVARA nadat maker Tim Hofman dinsdag een promoclip online had gezet. Daarin belt hij met Paul Römer, directeur Radio en Televisie bij Talpa en vraagt hij om een tweede gesprek met De Mol.

In januari bracht BOOS naar buiten dat diverse medewerkers van het programma, waaronder Ali B en Marco Borsato, zijn beschuldigd van grensoverschrijdend seksueel gedrag. Details over de aankomende aflevering geeft Hofman niet in de video die hij plaatst op Twitter.

Hofman ging in de eerste uitzending in gesprek met De Mol, die zei geschrokken te zijn, maar ook dat hij niet afwist van alle incidenten. Hij vertelde destijds wel dat hij wist van één incident waarbij zijn zwager, bandleider Jeroen Rietbergen, betrokken was.

In mei 2022 vertelde een vrouw aan NU.nl dat zij al veel eerder melding had gemaakt van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The voice of Holland. De vrouw diende een klacht in bij iemand van de productie van Talpa. De Mol zei in BOOS nog dat hij pas in april 2019 werd ingelicht over misstanden.

Volgens Sébas Diekstra, de advocaat van de vrouw, kreeg zijn cliënte na haar klacht te horen dat zij "de zoveelste was in twee jaar tijd". De melding van de vrouw is volgens de advocaat "kennelijk begraven, zonder het adequaat op te pakken".

Meerdere aangiftes tegen Ali B, Rietbergen en Borsato

De beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag in BOOS zorgden ervoor dat het programma, dat al zo'n tien jaar werd uitgezonden, per direct van de buis werd gehaald. Naast Borsato en Ali B werden ook bandleider Jeroen Rietbergen en een regisseur van het programma beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag.

Tegen Rietbergen loopt één aangifte van verkrachting, tegen Ali B twee aangiftes waarvan één in elk geval van verkrachting is. De aangifte tegen Borsato staat los van de uitzending van BOOS. Geen van drieën heeft nog publieke optredens gedaan na de beschuldigingen. Tegen de regisseur van het programma, Martijn N., is twee keer aangifte gedaan.

