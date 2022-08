Rechter weert mensen die Surviving R. Kelly hebben gezien niet meteen uit jury

De rechter zal mensen die de documentaire Surviving R. Kelly hebben gezien niet om die reden uit de jury voor R. Kelly's rechtszaak in Chicago weren. Dit verzoek van de artiest is niet ingewilligd. De vraag of en hoeveel ze van de documentaire hebben gezien, wordt wel gesteld bij het selecteren van de juryleden, meldt Chicago Tribune

Rechter Harry Leinenweber wil veertig juryleden verzameld hebben voordat de volgende fase van het proces begint. Hij vroeg maandag meerdere potentiële jurykandidaten of zij bevooroordeeld zouden zijn als zij zich als jurylid moeten buigen over de vraag of Kelly schuldig is.