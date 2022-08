R. Kelly zit al vast, maar moet weer naar de rechter

R. Kelly moet vandaag voor de rechter van Chicago verschijnen. De artiest wordt verdacht van het bezit en verhandelen van kinderporno. Vorig jaar werd hij in New York al schuldig bevonden aan het lokken van meisjes om ze daarna seksueel te (laten) misbruiken. Wat is er dit keer anders?

Door Esther Villerius

De zanger, bekend van onder meer I Believe I Can Fly en Bump n' Grind, zit al bijna drie jaar in de cel. De rechter in New York plakte daar nog ruim een kwart eeuw aan vast: Kelly werd veroordeeld tot dertig jaar cel voor sekshandel, seksueel misbruik, afpersing en het bezit en maken van kinderporno.

Al jaren voor zijn veroordeling gingen er verhalen rond over de seksuele voorkeuren van de zanger en het misbruik dat daarmee gepaard zou gaan. Door de documentaire Surviving R. Kelly, die in januari 2019 werd uitgezonden, kwamen die verhalen weer bovendrijven. Het leidde tot een rechtszaak en zijn veroordeling. Daar blijft het niet bij: ook in Chicago moet hij voorkomen vanwege het verhandelen van kinderporno.

In deze nieuwe zaak zeggen zes mensen dat ze door de zanger seksueel zijn misbruikt toen zij minderjarig waren. Er zou gefilmd zijn en dus kinderporno zijn geproduceerd. Meer details zijn nog niet bekend. Kelly heeft dit soort aanklachten eerder stellig ontkend.

Maar er is meer gebeurd: Kelly zou tijdens zijn kinderpornozaak in 2008 de rechtsgang hebben belemmerd. De voormalige artiest wordt ervan verdacht beschuldigingen van kindermisbruik te hebben weggemoffeld toen hij eerder in Chicago voorkwam. Kelly zou bovendien niet alleen hebben gehandeld, maar hulp hebben gehad van twee medewerkers.

Het zal vandaag in ieder geval niet gaan over het beruchte huwelijk tussen de zanger en Aaliyah. De toen 27-jarige Kelly zou een vals paspoort voor de 15-jarige zangeres hebben laten maken om met haar te kunnen trouwen. Op die manier kon de minderjarige Aaliyah zonder toestemming van haar ouders toch een abortus ondergaan.

Kelly heeft de rechter in Chicago verzocht het bewijs van zijn huwelijk met Aaliyah niet te behandelen, maar de openbaar aanklager was toch al niet van plan om deze documenten vandaag aan te dragen. De rechter heeft Kelly's verzoek overigens afgewezen.

De zanger moet al minstens dertig jaar vastzitten, maar loopt het risico op nog eens tien jaar cel. In de staat Illinois wordt minimaal tien jaar gevangenisstraf opgelegd voor het verhandelen van kinderporno.

Aanbevolen artikelen