Manager van R. Kelly moet gevangenis in voor stalken slachtoffer

Donnell Russell, de manager van R. Kelly, is dinsdag schuldig bevonden aan het stalken van een van de slachtoffers van de Amerikaanse rapper. Hij bekende de misdaad en moet voor maximaal vijf jaar de cel in. De precieze straf is nog niet bekend.

Door: onze entertainmentredactie

De manager gaf toe een van Kelly's slachtoffers te hebben bedreigd en lastiggevallen. Hij hoopte dat zij daardoor haar mond zou houden over het seksueel misbruik dat heeft plaatsgevonden, zo meldt Associated Press.

Russell moest dinsdag voor de rechter verschijnen. In de rechtszaal kwamen de dreigementen van Russell en de expliciete foto's van haar die hij online had gezet aan bod. Hij bedreigde haar in de periode van november 2018 tot februari 2020, waarop het slachtoffer aangifte deed.

De manager wordt volgens de planning op 17 november vastgezet. Hem hangt een maximale gevangenisstraf van vijf jaar boven het hoofd.

Eerder deze maand werd Russell al veroordeeld, omdat hij een bioscoop ten onrechte telefonisch had gewaarschuwd voor een schietpartij. Dat gebeurde vlak voordat de documentaire Surviving R. Kelly gedraaid zou worden. In deze film wordt het verhaal van de slachtoffers van de zanger verteld.

De zanger werd in 2021 veroordeeld tot een gevangenisstraf van dertig jaar. Hij werd schuldig bevonden aan mensenhandel en afpersing.

