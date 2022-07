Geldkraan universiteiten blijft dicht na recente 'hoerenspeeches' Amsterdams corps

De Amsterdamse universiteiten en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) piekeren er niet over de bestuursbeurzen voor het Amsterdamse studentencorps A.S.C./A.V.S.V. te hervatten. Dat laten de onderwijsinstellingen dinsdag weten na berichtgeving over vrouwonvriendelijke speeches.

Door: Lennart 't Hart en Robbert Blokland

De Universiteit van Amsterdam (UvA), de Vrije Universiteit (VU) en de HvA trokken in september 2021 alle beurzen in vanwege excessen tijdens de ontgroeningsperiode. Het corps zou voor ten minste één jaar geen beurzen ter waarde van zo'n 15.000 euro meer ontvangen.

Er moet nog besloten worden wanneer de beurzen mogelijk wel weer worden hervat. "Maar dit incident helpt zeker niet om ons standpunt hierin aan te passen", aldus woordvoerder Yasha Lange van de UvA namens de drie instellingen.

Eerder op dinsdag bleek dat meerdere vrouwelijke (en enkele mannelijke) leden van A.S.C./A.V.S.V. zich onveilig voelen vanwege seksistische speeches van vier mannelijke leden. "Er is ons beloofd dat er gewerkt zou worden aan een cultuuromslag. Daar getuigt dit nog niet van", aldus de zegsman. "Wij vinden dit een zeer ernstig incident."

Toespraken waren 'ronduit beledigend, beschamend en treurig'

Een interne brief waarin de vrouwen hun zorgen uiten, is ondertekend door 273 vrouwelijke en enkele mannelijke corpsleden. De brief is in handen van NU.nl. De top van de vereniging laat onderzoek doen, waarna mogelijk sancties volgen voor de vier.

Het A.S.C./A.V.S.V. had zondag een zogenoemd 'herendiner' op de NDSM-werf in Amsterdam. Het diner is onderdeel van een meerdaags lustrum. Vier vooraanstaande mannelijke leden hielden daar toespraken, die volgens de vrouwen "ronduit beledigend, beschamend en treurig" van aard waren. In de zaal zaten enkel mannen.

Een van de mannen zou hebben gezegd dat "vrouwen niks meer zijn dan hoeren". Een ander zou hebben verkondigd dat "de mannen de nekken van vrouwen zullen breken om hun lul erin te steken". Ook zou hij vrouwen "sperma-emmers" genoemd hebben. Van een van de toespraken gaat een filmpje rond op internet. In de video is ook te horen dat het publiek "hoer" scandeert.

De vrouwen schrijven verder onder meer "klaar te zijn met het seksisme" binnen de vereniging. De senaat van het corps heeft een intern onderzoek ingesteld naar alle sprekers. "Daaruit kunnen sancties volgen, inclusief schorsing of beëindiging van het lidmaatschap." De speechende mannen zouden belangrijke functies bekleden binnen A.S.C./A.V.S.V.

Ook Reünisten veroordelen de uitlatingen scherp

Ook de Vereniging van Reünisten (VvR) van het Amsterdamse corps veroordeelt de vrouwonvriendelijke uitspraken. De sprekers moeten zich dinsdag verantwoorden voor hun vrouwonvriendelijke uitlatingen, schrijft het bestuur van de reünisten in een brief.

Volgens de VvR is het afgelopen jaar hard gewerkt aan een cultuurverandering binnen A.S.C./A.V.S.V. "We weten dat verandering van gedrag jaren duurt, dat jarenlang ingesleten gebruiken en gewoonten niet zomaar verdwijnen, zelfs niet als daar de noodzaak toe is. We moeten af van deze onveilige cultuur. Ook omdat dit uiteindelijk onze vereniging om zeep helpt."

Het bestuur van de VvR zegt het verder "hoopgevend" te vinden dat maandag zo'n vierhonderd leden - voornamelijk vrouwen - een brief hebben gestuurd aan de rector van A.S.C/A.V.S.V om hun ongenoegen te uiten.

Bij ontgroening raakten aspirant-leden gewond

Het is de tweede keer in korte tijd dat de Amsterdamse studentenvereniging in opspraak komt. Tijdens de ontgroening van 2021 raakten meerdere studenten gewond na "grove mishandeling en vernedering" bij ten minste zes disputen van het Amsterdamse studentencorps.

Als gevolg hiervan liepen sommige aspirant-leden fysiek letsel op. Zo hielden ze er blauwe plekken en wonden aan over of konden ze niet meer goed lopen.

