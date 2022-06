R. Kelly is door de rechter in New York veroordeeld tot een celstraf van dertig jaar. De 55-jarige zanger werd in september 2021 al schuldig bevonden aan het lokken van vrouwen en meisjes om ze daarna seksueel te misbruiken en te laten misbruiken.

Kelly zit inmiddels al bijna drie jaar vast, omdat hij wordt beschouwd als vluchtgevaarlijk. De zanger, bekend van hits als I Believe I Can Fly en Bump n' Grind, werd in september 2021 schuldig bevonden aan sekshandel en het bezit en maken van kinderporno. De rechter zag daarnaast voldoende bewijs dat de zanger de vrouwen, die in sommige gevallen minderjarig waren, seksueel heeft misbruikt.

Kelly heeft zelf altijd vastgehouden aan zijn onschuld. In een interview met tv-zender CBS, opgenomen kort nadat de eerste officiële aanklachten waren ingediend, liet hij zich emotioneel uit. "Hoe dom zou dat zijn? Om zo stom te zijn om ze in mijn kelder op te sluiten en geen eten te geven? Al die geruchten, ze zijn allemaal niet waar. Ik heb dit niet gedaan, ik vecht op dit moment voor mijn leven."

De zanger zou al van plan zijn in beroep te gaan tegen de uitspraak. Zelfs als Kelly besluit niet in hoger beroep te gaan, is hij nog niet klaar in de rechtbank: op 1 augustus moet hij in Chicago voorkomen waar hij verdacht wordt van het bezitten en verhandelen van kinderporno.