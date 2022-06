R. Kelly gaat 30 jaar de gevangenis in. De zanger werd in september 2021 al schuldig bevonden aan het lokken van vrouwen en meisjes om ze daarna seksueel te misbruiken en te laten misbruiken.

Hier draaide de zaak in New York om Zes vrouwen betichten de zanger van seksueel misbruik en het dwingen tot seksuele handelingen bij anderen.

In onlangs ingediende verklaringen worden de verhalen van nog eens twintig anonieme vrouwen en twee anonieme mannen aangedragen.

De vermeende slachtoffers zeggen veelal minderjarig te zijn geweest in de tijd dat Kelly ze dwong tot seks.

Ook het verhaal van Aaliyah, met wie de zanger een relatie had, wordt hierin aangehaald: Kelly zou een vals paspoort voor de destijds vijftienjarige zangeres hebben laten maken om met haar te kunnen trouwen.

In totaal zijn 22 onderdelen opgenomen in deze zaak. Het gaat om beschuldigingen van onder meer seksueel misbruik, sekshandel en het maken van kinderporno. Kelly zou daarnaast de vrouwen hebben ontvoerd en hebben gedwongen tot (seksueel) werk.

R. Kelly zit inmiddels al bijna drie jaar vast. De zanger, bekend van hits als I Believe I Can Fly en Bump n' Grind, is schuldig bevonden aan sekshandel en het bezit en maken van kinderporno. De beschuldigingen zijn niet nieuw: al jaren gaan er verhalen over de seksuele voorkeuren van de zanger en het misbruik dat daarmee gepaard zou gaan. Door de documentaire Surviving R. Kelly, die in januari 2019 werd uitgezonden, komen die verhalen weer bovendrijven.

In 2000 komt het tot een eerste officiële beschuldiging als zangeres Tiffany 'Tia' Hawkins de zanger aanklaagt. Zij zegt als vijftienjarige een seksuele relatie met de zanger te hebben gehad en eist 10 miljoen dollar (bijna 8,5 miljoen euro). Toch komt het niet tot een rechtszaak: Kelly's advocaat treft namens de zanger een schikking van 250.000 dollar.

De beschuldigingen blijven vanaf dat moment komen. Het gaat veelal om vrouwen die zeggen dat ze Kelly op minderjarige leeftijd hebben ontmoet. Ook zangeres Aaliyah, die in 2001 bij een vliegtuigcrash om het leven kwam, wordt een slachtoffer van de zanger genoemd. De relatie van de twee zou al ontstaan zijn toen Aaliyah slechts vijftien jaar oud was. Kelly zou haar tot diverse seksuele handelingen hebben gedwongen. In 2002 wordt hij beschuldigd van het maken van kinderporno. Die zaak blijft zich voortslepen, tot zes jaar later wordt geconcludeerd dat niet vastgesteld kan worden of de persoon in de video daadwerkelijk minderjarig was.

In 2017 begint het balletje opnieuw te rollen als de website BuzzFeed schrijft dat Kelly zes vrouwen tegen hun wil vasthoudt. De zanger zou de controle over hun levens hebben overgenomen. Zij zouden van de artiest geen contact met de buitenwereld mogen hebben.

Een voormalige vriend van de zanger vertelt in 2018 in een BBC-documentaire dat hij op feestjes jong ogende vrouwen voor Kelly moest zoeken. De zanger ontkent dat hij op jonge vrouwen valt, maar langzamerhand lijkt er echt iets te veranderen. Steeds meer artiesten, zoals John Legend, Lady Gaga en Céline Dion, laten zich afkeurend over de zanger uit en er worden meer documentaires gemaakt.

Kelly wordt na een aanklacht wegens tien gevallen van seksueel misbruik gearresteerd, maar op borgtocht vrijgelaten. De zanger geeft een met tranen gevuld interview aan tv-zender CBS, waarin hij alle beschuldigingen weerspreekt. "Hoe dom zou dat zijn? Om zo stom te zijn om ze in mijn kelder op te sluiten en geen eten te geven? Al die geruchten, ze zijn allemaal niet waar. Ik heb dit niet gedaan, ik vecht op dit moment voor mijn leven."

Als Kelly weer moet voorkomen, zegt zijn advocaat niet te weten waar de zanger zich bevindt. Het leidt ertoe dat Kelly van de rechter de rechtszaken niet in vrijheid mag afwachten. De zaak in New York die eind augustus 2020 van start ging, is de eerste. In Chicago wacht de zanger na deze zaak een nieuwe gang naar de rechtbank.

Op 27 september 2021 wordt duidelijk dat de zanger schuldig is bevonden aan mensenhandel. Ruim een jaar later, in juni 2022, maakt de openbaar aanklager de strafeis bekend: de zanger zou 25 jaar de gevangenis in moeten. Kelly zou al van plan zijn in beroep te gaan tegen de uitspraak, maar wacht het eindoordeel van de rechter af. Zelfs als Kelly besluit niet in hoger beroep te gaan, is hij nog niet klaar in de rechtbank: op 1 augustus moet hij in Chicago voorkomen waar hij verdacht wordt van het bezitten en verhandelen van kinderporno.