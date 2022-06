Bill Cosby gaat in beroep tegen zijn veroordeling wegens seksueel misbruik van een toen zestienjarig meisje in 1975. De jury van de rechtbank in Californië achtte de voormalige acteur uit de VS schuldig aan dat vergrijp en verplichtte hem deze week een 500.000 dollar (ruim 473.000 euro) schadevergoeding te betalen aan slachtoffer Judy Huth.

Naast het betalen van de schadevergoeding kreeg Cosby geen geldboete opgelegd. Dat zijn in deze civiele zaak momenteel de enige rechtsgeldige veroordelingen van de inmiddels 84-jarige Cosby, die de nu 64-jarige Huth tijdens een bezoek aan de Playboy Mansion zou hebben gedwongen tot het verrichten van seksuele handelingen.

Volgens Variety kwalificeerde Cosby's woordvoerder de uitspraak van dinsdag daarom als een "verbijsterende overwinning" voor de gevallen komiek, maar hij benadrukte dat Cosby niettemin bezwaar aantekent. De voormalig acteur heeft alle beschuldigingen steeds ontkend.

Cosby, die vorig jaar vrijkwam na twee jaar in de gevangenis te hebben gezeten, is door tientallen vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik. Die strafbare feiten zijn bijna allemaal verjaard.

De ene zaak die dat niet was, aangespannen door Andrea Constand, leidde niet tot een celstraf omdat het proces oneerlijk zou zijn geweest. Het hooggerechtshof wees een verzoek tot heropening in maart af.