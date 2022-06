Regisseur Paul Haggis blijft onder huisarrest. Een rechter in de Italiaanse stad Brindisi oordeelde woensdag volgens Amerikaanse media dat de van verkrachting beschuldigde Oscarwinnaar zijn hotelkamer voorlopig niet mag verlaten.

De 69-jarige Haggis ontkende woensdag in de rechtbank de beschuldigingen. Naar verwachting worden het vermeende slachtoffer en de regisseur volgende week opnieuw gehoord. De rechter zal dan bepalen of het tot een rechtszaak komt. In ieder geval tot dat moment blijft Haggis onder huisarrest.

De Canadese filmmaker, die in Italië is vanwege een cultureel festival, wordt ervan beschuldigd vorige week een vrouw in zijn hotelkamer te hebben opgesloten en verkracht. De Crash-regisseur heeft al een zaak vanwege seksueel wangedrag tegen zich lopen.