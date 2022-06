Oscarwinnaar Paul Haggis is in Italië gearresteerd op verdenking van seksueel misbruik en mishandeling. Twee dagen lang zou de regisseur en scenarioschrijver een jonge vrouw hebben gedwongen seks met hem te hebben.

Volgens de website Variety staat in het politierapport dat Haggis de vrouw vrijdagochtend afzette op het vliegveld van Brindisi. Medewerkers van het vliegveld zagen hoe de vrouw fysiek en emotioneel in een zorgelijke toestand verkeerde en schoten haar te hulp. De vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht door de politie en deed vervolgens aangifte.

De Italiaanse persbureaus ANSA en AGI melden dat het Openbaar Ministerie in Brindisi Haggis "nadrukkelijk verdenkt van aanranding met verzwarende omstandigheden en ernstig lichamelijk letsel, misdrijven begaan ten opzichte van een jonge buitenlandse vrouw".

Haggis, die onder meer de film Crash (2004) schreef en regisseerde, was in Italië om een masterclass te geven op het nieuwe culturele festival Allora Fest, dat dinsdag begint. De directie van het evenement geeft in een verklaring aa dat Haggis niet langer onderdeel is van het festivalprogramma.

De advocaat van Haggis laat aan Variety weten dat de filmmaker "geheel onschuldig" is en meewerkt aan het onderzoek van de autoriteiten "zodat de waarheid snel boven water komt".