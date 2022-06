Danny de Munk zei dat hij juicekanalen niet vreesde, maar de afgelopen weken zal de acteur flink hebben gebaald van die uitspraak. Dankzij het juicekanaal van Yvonne Coldeweijer is een bal gaan rollen die (voorlopig) geëindigd is bij een aangifte van verkrachting tegen de acteur en zanger. De Munk ontkent dat er iets van waar is. Wat is er gebeurd?

Als je niets te verbergen hebt, hoef je ook niet te vrezen voor juicekanalen, zo vertelt De Munk begin april in gesprek met Weekend. Yvonne Coldeweijer, die het populaire kanaal LifeofYvonne runt, deelt de quote van de acteur en lijkt het te beamen. Maar al snel krijgt ze verhalen onder ogen die volgens haar bewijzen dat De Munk wel degelijk op zijn hoede moet zijn.

Op 14 april beschuldigt ze de acteur in een video van drugsgebruik op de werkvloer en seksueel grensoverschrijdend gedrag. De beschreven incidenten zouden hebben plaatsgevonden rond 2007, als De Munk te zien is in de musical Ciske de Rat.

De beschuldigingen krijgen een vervolg: musicalproducent Stage Entertainment kondigt aan een onderzoek te starten. Ondanks dat onderzoek blijft De Munk achter zijn woorden staan. Hij zegt niets te vrezen te hebben, want het is nooit gebeurd.

"Ik ontken pertinent de beschuldigingen uit de video", aldus de zanger. Hij zegt dat de beschuldigingen vooral pijn doen omdat ze invloed hebben op zijn gezin. "Zo ontvangen mijn kinderen inmiddels beledigingen en ernstige verwensingen. De MeToo-beschuldiging vind ik vreselijk. Daar herken ik mij absoluut niet in."

Op dat moment zegt De Munk ook juridische stappen te overwegen. De video van Coldeweijer zou zonder wederhoor tot stand zijn gekomen. Daarbij zou het onderzoek dat de YouTuber heeft gedaan niet gedegen zijn.

De beschuldigingen lijken, anders dan bij bijvoorbeeld Marco Borsato, niet direct te leiden tot een algehele boycot van de zanger. SBS kondigt eind april aan een nieuwe talentenjacht uit te zenden waaraan De Munk zal meewerken. In De Hollandse Nieuwe wordt gezocht naar een nieuwe volkszanger.

Het lijkt dan een tijd rustig, tot John van den Heuvel dinsdag aankondigt dat er aangifte is gedaan tegen de zanger. Een vrouw zegt in 2007 en 2008 nauw met De Munk te hebben samengewerkt voor Ciske de Rat. In die periode is ze naar eigen zeggen gedwongen tot het ondergaan van seksuele handelingen. De aangifte is twee weken geleden gedaan, schrijft De Telegraaf.

Opmerkelijk is dat De Munk op dat moment nog van niets weet. Zijn advocaat Royce de Vries laat in een reactie aan NU.nl weten dat zijn cliënt niet door politie of justitie op de hoogte is gebracht van de aangifte. Ook zegt hij dat er niets van klopt. "Hij bestrijdt uitdrukkelijk dat hij zich ooit schuldig heeft gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag, laat staan aan strafbare feiten."

Coldeweijer benadrukt dat dit om een ander verhaal gaat dan het verhaal dat zij eerder heeft verteld. "Het meisje uit mijn video werkte backstage bij Ciske. Het meisje dat nu aangifte heeft gedaan van verkrachting werkte ook backstage bij Ciske. Zij is echter niet hetzelfde meisje als uit mijn video. Er waren er namelijk meer."

De Munk heeft zelf verder niet gereageerd op de aangifte. Dit weekend staat hij gepland voor een festival in Lelystad, maar zowel de organisatie van het festival als de zanger zelf heeft nog niet toegezegd dat dat doorgaat. Talpa heeft aan NU.nl laten weten de uitzendingen van De Hollandse Nieuwe voort te zetten.

RTL haalt voorlopig wel een streep door de samenwerking met De Munk. Hij zou te zien zijn in de nieuwe reeks van I Can See Your Voice. "We hebben het met Danny besproken en zijn het er met elkaar over eens dat hij onder deze omstandigheden niet zal deelnemen aan het programma", aldus RTL.