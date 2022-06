Kevin Spacey verschijnt morgen voor de Britse rechtbank om zich te verantwoorden wegens vier aanklachten van seksueel wangedrag tegen drie mannen. Waar wordt de acteur precies van beschuldigd?

Het Verenigd Koninkrijk gaat Spacey vervolgen voor het aanranden van twee mannen. Daarnaast wordt de 62-jarige acteur door één man beschuldigd van "zonder toestemming aanzetten" tot penetratie. In totaal gaat het om vier aanklachten. De eerste twee aanklachten zijn afkomstig van dezelfde man, die zegt in 2005 in Londen slachtoffer te zijn geworden van Spacey. De derde komt voort uit een gebeurtenis in 2008 en de vierde vermeende aanranding zou hebben plaatsgevonden in Gloucestershire in 2013.

In 2017 beschuldigt de destijds minderjarige acteur Anthony Rapp Spacey van seksueel wangedrag. Spacey zou de Star Trek: Discovery-acteur op bed hebben getild en boven op hem zijn geklommen. Rapp zegt dat het misbruik ervoor heeft gezorgd dat hij niet meer wilde acteren en dat hij veel medische kosten heeft gemaakt om te kunnen herstellen van zijn trauma. In 2020 besloot Rapp ook aangifte te doen van de vermeende aanranding. Volgens CNN wordt Spacey in oktober voor de rechter in New York verwacht.

De beschuldiging leidt ertoe dat Spacey bekendmaakt op mannen te vallen. Kort daarna wordt hij door andere mannen beschuldigd van seksuele intimidatie en misbruik. Meerdere zaken werden geschikt en geseponeerd, zoals de zaak met een inmiddels overleden masseur. Maar het onderzoek dat donderdag door de rechter wordt behandeld in Londen liep nog.

Een deel van de incidenten waar Spacey voor wordt vervolgd, zou hebben plaatsgevonden in de Londense wijk waar theater The Old Vic is gevestigd. Daar was Spacey destijds artistiek directeur. Meerdere mannen die met de acteur werkten in het theater beschuldigen hem ook van ongepast gedrag. Uit een onafhankelijk onderzoek in 2017, in opdracht van het theater, blijkt dat deze beschuldigingen variëren van gedrag waardoor mensen zich ongemakkelijk voelden, tot "seksueel ongepaste" aanrakingen. Een deel van de twintig mannen die hun verhaal deden in het onderzoek stapte naar de politie.

Alle beschuldigingen zorgen ervoor dat de acteur moet vertrekken uit de populaire serie House of Cards, waarin hij president Frank Underwood speelt. Spacey moet de hoofdproducent van de Netflix-serie, Media Rights Capital (MRC), bijna 31 miljoen dollar (27,5 miljoen euro) betalen. Hij zou namelijk contactbreuk gepleegd hebben met zijn gedrag.

Dat niet alleen: de opnames van All the Money in the World zijn dan al bijna afgerond, maar de makers besluiten toch alle scènes waarin Spacey te zien is te vervangen. Christopher Plummer neemt zijn rol over en wordt daarvoor zelfs genomineerd voor een Oscar.

Het afgelopen jaar werkt Spacey aan zijn comeback op het witte doek. Zo speelt hij in onder meer de films Peter Five Eight, L'uomo che disegnò Dio en Gateway to the West, die dit jaar moeten uitkomen.

Spacey is ervan overtuigd dat hij zijn onschuld kan aantonen. De acteur verklaarde eind mei al dat hij van plan was naar het Verenigd Koninkrijk te komen voor de behandeling van de zaken.

Dat Spacey zich meldt voor de rechtszaak, betekent niet automatisch dat de acteur maanden of zelfs jaren in het VK moet blijven. De rechter kan hem gedurende de zaak toestemming geven om weer terug te reizen naar de Verenigde Staten, mits hij belooft dat hij terugkomt als de rechter daarom vraagt. Spacey heeft alle beschuldigingen altijd ontkend.