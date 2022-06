Een vrouw heeft in mei aangifte tegen zanger Danny de Munk gedaan vanwege verkrachting, schrijft De Telegraaf dinsdag op basis van haar advocaat. De vrouw werkte in 2007 en 2008 nauw samen met de zanger tijdens de musical Ciske de Rat. Royce de Vries, advocaat van De Munk, ontkent in een verklaring aan NU.nl de beschuldigingen tegen zijn cliënt.

De vrouw zou tegen haar wil in seksuele handelingen hebben moeten ondergaan, wat volgens de krant in het Wetboek van Strafrecht wordt aangemerkt als verkrachting. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De aangifte zou twee weken geleden zijn gedaan.

"Mijn cliënt is door politie en justitie niet geïnformeerd over een aangifte die tegen hem zou zijn gedaan over een gepleegd strafbaar feit van vijftien jaar geleden", laat De Vries weten in een verklaring aan NU.nl. "Hij bestrijdt uitdrukkelijk dat hij zich ooit schuldig heeft gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag, laat staan aan strafbare feiten."

De Munk is op de hoogte van de identiteit van het slachtoffer door een per ongeluk doorgestuurde mail van de verslaggever van de krant. "Dit bevestigt voor hem dat de beschuldiging ongefundeerd is. Hij kan dit onderbouwen en zal dit ook graag doen bij de daartoe aanwezen partijen", aldus De Vries. "Mijn cliënt is onthutst over deze beschuldigingen en beraadt zich over het nemen van juridische vervolgstappen."

De vrouw zou aangifte hebben durven doen naar aanleiding van de recente meldingen over mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag van De Munk in de tijd dat hij de hoofdrol in de musical Ciske de Rat speelde. Musicalproducent Stage-Entertainment kondigde naar aanleiding van de berichten een eigen onderzoek aan en riep betrokkenen op zich te melden. Het bedrijf wil in afwachting van het onderzoek geen verdere uitspraken doen.

De advocaat van de vrouw, Richard van der Weide, laat aan NU.nl weten geen commentaar te willen geven zolang het onderzoek loopt.