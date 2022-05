Thijs Römer heeft dinsdag via Twitter gereageerd op eerdere beschuldigingen die tegen hem zijn gedaan. Een jonge vrouw schreef maandag op Twitter dat ze op veertienjarige leeftijd in contact kwam met de acteur en gevraagd werd om spraakberichten en naaktfoto's te sturen.

"In de afgelopen dagen hebben meerdere wilde verhalen over mij de ronde gedaan", schrijft Römer. "Tot op heden voelde ik mij niet genoodzaakt hierop te reageren. Het verhaal over een toentertijd veertienjarig meisje waarmee ik grensoverschrijdend contact zou hebben gehad gaat mij als vader van een tienerdochter en weldenkend mens echter een brug te ver."

Het vermeende slachtoffer deed haar verhaal maandag via sociale media. Ze gaf vervolgens toe dat het "niet zo'n slimme zet" was om het op die manier aan te pakken en zei dat ze inmiddels contact heeft met de politie.

Römer ontkent zelf de beschuldigingen. "Ik hoop niet dat het nodig zal zijn, maar als dit niet stopt, zal ik aangifte moeten doen wegens smaad en laster."