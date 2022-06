Ontwikkelingen zoals MeToo en de The Voice-rel zijn taboedoorbrekend. Slachtoffers durven seksueel misbruik nu eerder te melden, een ontwikkeling die alleen maar toe te juichen valt. Maar een beschuldiging hoeft nog niet te betekenen dat iemand ook schuldig ís, benadrukken lezers op ons reactieplatform NUjij regelmatig. En dat is natuurlijk zo. Maar komen onterechte beschuldigingen dan tegenwoordig ook vaker voor? En wat is de impact ervan?

Kim van Zijp, voormalig universitair docent en onderzoeker aan Tilburg University, is een van de weinige Nederlandse deskundigen die onderzoek heeft gedaan naar valse misbruikbeschuldigingen. Ze kent geen aanwijzingen dat de taboedoorbrekende ontwikkelingen ook leiden tot meer valse beschuldigingen. Wel kunnen hernieuwde opvattingen over ongewenst gedrag leiden tot meer meldingen of aangiften, vertelt ze aan NU.nl.

"We zijn het onderwerp aan het belichten vanuit verschillende hoeken van de samenleving. En hiermee ook opnieuw met elkaar aan het bepalen wat wel en niet toelaatbaar of wenselijk is", zegt Van Zijp.

"In die zin is het mogelijk dat er nu eerder dan voorheen melding of aangifte wordt gedaan van een gebeurtenis waarbij dat eerder niet het geval zou zijn. Dat heeft dan niets te maken met de intenties van het slachtoffer, maar met het herdefiniëren van de grenzen."

Die grenzen verschillen per persoon, waardoor er volgens haar wel interpretatieverschillen kunnen ontstaan. "Dat gaat zelfs zo ver dat de een het kan zien als aanranding en de ander als een gezellige avond", aldus Van Zijp. Ook kan het zijn dat iemand pas achteraf ervaart dat bepaalde handelingen toch niet prettig waren. Je komt dan in een grijs gebied of je dat misbruik kan noemen, en of aangifte doen dan juist is.

Ook komt het voor dat iemand bewust aangifte doet van een volledig niet-bestaand feit. Bijvoorbeeld bij een vechtscheiding, in de hoop volledige voogdij te krijgen over het kind, weet Van Zijp.

Schaamte en depressies door onterechte beschuldiging

Maar of een onterechte beschuldiging nou 'expres' is of uit het grijze gebied komt, de impact is enorm. Toen Van Zijp nog onderzoeker was aan Tilburg University, volgde ze veertig mensen die ooit onterecht waren beschuldigd van seksueel geweld.

Daaruit bleek dat de gevolgen desastreus zijn: de kans op mentale en fysieke problemen is groot. Bovendien ervaren veel verdachten afwijzing in hun sociale leven en schamen ze zich enorm.

Ze zag in haar onderzoek dat dat mensen grote stress kunnen ervaren over hun loopbaan en hiermee hun inkomsten, reputatie en sociale contacten op het werk. "Naast deze stress zijn vermoeidheid, prikkelbaarheid en angst veelgehoorde klachten. Slapeloosheid en slecht eten worden ook genoemd."

Ook kunnen het vermoedelijke slachtoffer en de vermoedelijke (vermeende) dader elkaar tegenkomen op bijvoorbeeld het werk. "Dit maakt het extra complex. Verhalen doen snel de ronde en worden niet zelden opgeblazen. Maakt een slachtoffer melding van een kus op de mond, dan is dit twee dagen later met een beetje pech al een beschuldiging van verkrachting."

De werksituatie van de beschuldigde is hiermee ook besmet. "Deze heeft in veel gevallen geen mogelijkheid om hier aan de situatie te 'ontsnappen'. Deze persoon wordt door anderen toch anders bekeken en behandeld. Het kwaad is hiermee al geschied en daarna nog moeilijk te neutraliseren."

Onduidelijk hoe vaak aangiften nep zijn

Hoe vaak er een nepmelding of nepaangifte wordt gedaan, is eigenlijk niet te zeggen. Veel zaken leiden niet tot een veroordeling vanwege een gebrek aan bewijs. Maar dat hoeft nog lang niet te betekenen dat de beschuldiging niet klopt.

"Deze zaken kenmerken zich voornamelijk door de afwezigheid van een getuige", licht Van Zijp toe. "Het blijft hiermee vaak het ene verhaal tegen het andere."

Daarbij is het lastig om als onderzoeker toegang te krijgen tot data van het Openbaar Ministerie, justitie en politie, zegt rechtspsycholoog André De Zutter, verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ook hanteert de politie volgens hem een te "losse' definitie van valse aangifte, wat volgens hem voor een vertekend beeld kan zorgen.

"Het kan zo zijn dat iemand wakker wordt in haar appartement en gebruikte condooms vindt. Ze doet aangifte, waarna blijkt dat een huisgenoot zijn condooms niet heeft opgeruimd. De politie classificeert de aangifte als vals, terwijl het geen opzettelijke valse aangifte was."

Tot slot bleek uit promotieonderzoek van De Zutter dat het zedenrechercheurs lang niet altijd lukt om valse aangiften van echte te onderscheiden. Dat terwijl ze zich tegelijkertijd wel zeker voelen over hun oordeel. Hierdoor worden mogelijk terechte aangiften terzijde geschoven, hoewel een onderzoek en mogelijke vervolging daar juist wél op zijn plaats zouden zijn.