Zedenslachtoffers die afgelopen week belden naar de hulplijnen van Slachtofferhulp en het Centrum Seksueel Geweld, zeiden dat ze last hebben van herbelevingen van hun trauma's. De aanleiding is de vele media-aandacht voor de uitspraken van Johan Derksen over seksueel misbruik, zeggen de organisaties tegen NU.nl. Tegelijkertijd zijn er bellers die zich juist gesteund voelen door de massale verontwaardiging over Vandaag Inside.

Volgens een woordvoerder van Slachtofferhulp zijn de mensen die belden naar aanleiding van Derksens verhaal in grofweg twee groepen te onderscheiden. De ene groep bellers bestaat uit mensen die last hebben gekregen van herbelevingen omdat ze zelf te maken hebben gehad met seksueel misbruik.

"Dit zijn mensen die dachten dat ze het verleden een plekje hebben gegeven", zegt een woordvoerder van Slachtofferulp tegen NU.nl. "Maar door alle media-aandacht worden zij steeds weer geconfronteerd met hun verleden. Deze groep mensen is niet heel blij met alle ophef", zegt de woordvoerder. "Er was geen plek meer waar ze er nog omheen konden lopen."

Directeur van het Centrum Seksueel Geweld Iva Bicanic zegt: "Het woord 'verkrachting' staat opeens overal. In alle kranten en op sociale media. Voor hen die dat zelf hebben meegemaakt werkt dat als een trigger, zeker voor slachtoffers die het trauma nog niet verwerkt hebben." Deze mensen zeggen dat ze bijvoorbeeld slecht slapen door alle berichten.

Anderen voelden zich juist gesterkt door ophef

Aan de andere kant is er onder de bellers ook een groep slachtoffers die juist vertelde dat ze zich gesterkt voelden door de gedeelde verontwaardiging over de uitzending van Vandaag Inside. "Deze groep heeft hun verleden eerder gebagatelliseerd. Door alle ophef zien zij dat het echt niet oké is wat hun is overkomen", zegt de woordvoerder van Slachtofferhulp.

Bicanic ziet ook positieve gevolgen: "Er zijn mensen die nu juist aangespoord worden om hun eigen verhaal te onthullen. Zij voelen zich gesterkt door de reacties."

Vragen van deze groep mensen aan Slachtofferhulp gingen over de eventuele verjaring van seksuele vergrijpen en over aangifte doen. Anderen zaten niet te wachten op strafbaarstelling maar vroegen zich af welke vorm van hulpverlening goed zou kunnen zijn.

"Wat in veel gesprekken voorbijkwam, was de lacherige reactie aan tafel op het verhaal van Derksen", zegt de woordvoerder van Slachtofferhulp. "Niet alle slachtoffers maken mee dat er zo hard wordt gelachen om hun verhaal, maar wel dat hun ervaring wordt gebagatelliseerd. Dat is aan de orde van de dag."

Slachtofferhulp ziet niet meer de massale toename in belletjes zoals dat na het Voice-schandaal in januari wel het geval was. Het Centrum Seksueel Geweld zag in januari ook een toename van het aantal telefoontjes, die niet meer is afgenomen, zegt Bicanic. Daar kwamen geen extra telefoontjes bij na de laatste uitzendingen van Vandaag Inside.

Heb jij zelf behoefte om te praten over jouw ervaring met seksueel misbruik? Je kunt gratis en anoniem contact opnemen met Centrum Seksueel Geweld: 0800-01 88. Ook Slachtofferhulp Nederland is bereikbaar via 0900-0101 voor mensen die hier mee te maken hebben gehad. Je kunt ook bellen als je zelf iemand kent die slachtoffer is.