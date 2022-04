Johan Derksen zei dinsdag in het televisieprogramma Vandaag Inside dat hij een bewusteloze vrouw zo'n vijftig jaar eerder had gepenetreerd met een kaars. Dit is er sinds die uitspraak tot nu toe gebeurd.

Derksen krabbelde een dag na zijn uitspraken terug. Hij zou de kaars op een sokkel tussen de benen van de vrouw hebben gezet, maar haar er niet mee hebben gepenetreerd.

De analist weigerde woensdag excuses te maken. "Aan wie dan?", zei hij in Vandaag Inside. "Dat zou net zoiets zijn als de burgemeester die nu sorry zegt, omdat Piet Hein zich misdragen zou hebben."

Derksens uitspraken leidden tot een storm van kritiek. Ook Mariëtte Hamer, de regeringscommissaris seksueel geweld, reageert afkeurend. "Ook in de jaren zestig en zeventig was dit gedrag niet normaal", zegt ze.

Talpa Network, waar Vandaag Inside onder valt, liet donderdag weten dat Derksen live in de uitzending van donderdagavond zijn excuses zal aanbieden. Talpa meldde verder "ferm afstand" te nemen van zijn uitspraken.

Staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media) zei dat wat in het programma is besproken "kwetsend en vernederend is voor iedereen die te maken heeft gehad met seksueel geweld en hun naasten".

Het Openbaar Ministerie (OM) liet weten de uitspraken die de analist dinsdag in Vandaag Inside deed te onderzoeken. "Duidelijk is dat hier sprake is van zeer af te keuren grensoverschrijdend gedrag. Daarbij is ook de wijze waarop er in het tv-programma over gesproken wordt bijzonder kwetsend. Dit kan slachtoffers van zedenfeiten ook na een lange tijd diep raken", meldde het OM twee dagen na Derksens uitspraken in een toelichting.

Dat Derksen later zei dat hij de kaars op een sokkel tussen de benen van de vrouw had gezet, maakt het er niet beter op, zo oordelen communicatiedeskundigen.

Sponsoren haakten af. E-bikespecialist Stella Fietsen zette de sponsoring van het tv-programma Vandaag Inside per direct stop. Kansspelbedrijf TOTO volgde. Het bedrijf gaat ook niet meer adverteren in de reclameblokken rond het programma.

En regionale radiozenders die Derksens radioprogramma Muziek voor volwassenen uitzonden, stopten daarmee. "We kunnen zijn uitspraken, die zeer gevoelig liggen, ontzettend vrouwonvriendelijk en denigrerend zijn en die ook nog in een lacherige sfeer worden gedaan, inmiddels niet meer los zien van de persoon die bij ons elke week een programma presenteert", aldus de redactieleiding van NH Radio in een toelichting tegenover NH Nieuws.

Of Derksen zondag gaat beginnen aan zijn theatertournee, hangt af van zijn excuses die hij donderdagavond in Vandaag Inside zal aanbieden. Theateragentschap AT Next laat in een reactie weten de uitzending af te wachten. Het besluit valt daarna.

