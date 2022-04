Vandaag Inside-sponsor TOTO trekt zich per direct terug na uitlatingen van Johan Derksen over vermeend seksueel misbruik. Regionale omroepen hebben het radioprogramma van de analist en presentator met directe ingang uit de lucht gehaald.

TOTO stopt per direct de "jarenlange samenwerking" met het tv-programma vanwege de uitspraken over seksueel grensoverschrijdend gedrag die de voetbalanalist Derksen dinsdag en woensdag in Vandaag Inside deed. Dat meldt een woordvoerder van de Nederlandse Loterij, waar TOTO onder valt. TOTO gaat ook niet meer adverteren in de reclameblokken rond het programma.

Derksen vertelde dinsdag over een situatie toen hij in twintig was was: in een dronken bui zou hij een bewusteloze vrouw hebben gepenetreerd met een kaars. Hij vertelde het verhaal naar eigen zeggen om een tijdsbeeld te schetsen: vroeger kon er meer, nu kan er minder.

De uitspraken leidde tot een storm van kritiek. Dat hij een dag later in het programma terugkrabbelde en zei dat hij de kaars op een sokkel tussen de benen van de vrouw had gezet, maakt het er niet beter op, zo oordelen communicatiedeskundigen.

Regionale radiozenders halen programma Derksen uit de lucht

Ook NH Radio verbreekt de banden met Derksen, meldt NH Nieuws. Dat heeft de radiozender besloten na de recente uitspraken van de analist.

Derksen was op NH Radio te horen met het muziekprogramma Muziek voor volwassenen. Het programma is per direct niet meer te horen.

We kunnen zijn uitspraken, die zeer gevoelig liggen, ontzettend vrouwonvriendelijk en denigrerend zijn en die ook nog in een lacherige sfeer worden gedaan, inmiddels niet meer los zien van de persoon die bij ons elke week een programma presenteert", licht de redactieleiding het besluit toe tegen NH Nieuws.

Ook de andere regionale omroepen die het programma uitzonden, zoals Rijnmond en Radio Drenthe, beëindigen de samenwerking.

