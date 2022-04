Het Openbaar Ministerie (OM) kondigde donderdag aan de uitspraken van Johan Derksen in het televisieprogramma Vandaag Inside te gaan onderzoeken. Maar is er wel een gerede kans dat Derksen strafrechtelijk vervolgd zal worden?

Een belangrijke zin in het persbericht van het OM is dat het onderzoek is gericht op waarheidsvinding. Oftewel: wat is er gebeurd, wanneer is het gebeurd en is dat eventueel strafbaar volgens de toen geldende regels?

Het verhaal van Derksen heeft twee versies. Maar waar hij consistent in blijft, is dat het zo'n vijftig jaar geleden op zijn 24e is gebeurd. Hij zou op stap zijn geweest met de doelman van Veendam - waar Derksen destijds zelf ook actief was - en twee vrouwen. Iedereen was onder invloed en ze eindigden in een woning van waarschijnlijk een van de vrouwen.

De vrouw met wie Derksen vrijwillig seksueel contact zou hebben, bleek dusdanig onder invloed van drank dat zij niet in staat was tot seks. Volgens Derksen lag ze toen hij wilde vertrekken bewusteloos op de bank. In de uitzending van afgelopen dinsdag vertelde hij in eerste instantie: "Toen stond er een grote kaars en die hebben we erin gestopt." Daaruit kun je concluderen dat vrouw is gepenetreerd met de kaars.

Een dag later nuanceerde Derksen die uitspraken. Er zou geen sprake zijn geweest van penetratie. Wel zouden ze een zogenoemde duizendurenkaars op een sokkel rechtop tussen de benen van de vrouw hebben geplaatst. Uitgaande van dit laatste verhaal is er strafrechtelijk niets verwijtbaar.

Wat als uit het onderzoek van het OM blijkt dat er wel sprake van penetratie was? Dan nog is het zeer de vraag of Derksen wordt vervolgd. Dat heeft alles te maken met de wetgeving die toen van kracht was. Uitgaande van het verhaal van Derksen gebeurde het in het jaar 1973.

Advocaat Job Knoester werd hier in de uitzending van Vandaag Inside ook naar gevraagd. De raadsman, gespecialiseerd in onder meer zedenzaken, zei dat seks met iemand die - bijvoorbeeld door alcohol - een verminderd bewustzijn heeft, pas in 2002 strafbaar is gesteld. Zulke wetten gelden niet met terugwerkende kracht.

Ook van verkrachting was volgens de wetgeving in 1973 geen sprake. Er moet dan namelijk sprake zijn geweest van dwang. In de nieuwe Wet seksuele misdrijven is het de bedoeling dat elke vorm van onvrijwillige seks als verkrachting of aanranding gekwalificeerd kan worden.

Wat als blijkt dat het verhaal van Derksen niet klopt? We stelden eerder al vast dat het doel van het OM is om te onderzoeken wat er zich heeft afgespeeld. Als blijkt dat er toch sprake is van een strafbaar feit, dan is het weer van belang wanneer dit is gebeurd. Dat heeft alles te maken met verjaring.

Volgens de huidige wetgeving kan een misdrijf als verkrachting niet meer verjaren. Dit betekent dat delicten die in 2012 (toen deze wet inging) of later zijn gepleegd altijd strafbaar blijven en dat er dus iemand voor vervolgd kan worden.

Die wetgeving is een aantal malen aangepast. In 1995 werd de verjaringstermijn vastgesteld op vijftien jaar en in 2006 werd dat twintig jaar. Ook deze wetten gelden niet met terugwerkende kracht. En dus zou Derksen alleen worden gevolgd als er sprake was van een verkrachting die veel later heeft plaatsgevonden dan hij heeft gezegd.

Het onderzoek is dan ook bijzonder te noemen. Zoals eerder gezegd, gaat het volgens het OM om waarheidsvinding. Oftewel: duidelijk krijgen wat hier gebeurd is. Dat is een prijzenswaardig, maar ook bijzonder initiatief, omdat de kans op vervolging dus klein is. Het kan dan ook niet los worden gezien van de huidige tijdgeest, waarin steeds meer mensen naar buiten treden en zeggen slachtoffer te zijn geworden van seksueel overschrijdend gedrag.

Het OM zegt dat bij de overweging om tot een onderzoek over te gaan meespeelt dat Derksen een bekende Nederlander in een veelbekeken televisieprogramma is.

Heb jij zelf behoefte om te praten over jouw ervaring met seksueel grensoverschrijdend gedrag? Je kunt gratis en anoniem contact opnemen met onder andere Centrum Seksueel Geweld: 0800-01 88.