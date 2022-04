Het kaarsenverhaal van Johan Derksen in Vandaag Inside was "een verbijsterend nieuw dieptepunt" als het gaat om het MeToo-dossier in Hilversum. Dat stelt voorzitter Janke Dekker van Mores, het meldpunt voor seksueel ongepast gedrag in de entertainmentsector, in een reactie op de uitspraken van Derksen.

Derksen vertelde dinsdagavond in zijn programma Vandaag Inside in de jaren zeventig een dronken, bewusteloze vrouw met een kaars te hebben gepenetreerd. Een dag later ontkent de analist in hetzelfde programma de penetratie. Hij zou de kaars alleen rechtopstaand tussen de benen van de vrouw hebben gezet.

"Ik dacht eerst dat het satire was", vertelt Dekker. "Natuurlijk mag humor schuren, en je kan van een grap houden of niet. Maar dit was misplaatst, respectloos en walgelijk." Zij stoorde zich er enorm aan dat de gasten aan tafel heel hard meelachten met Derksen.

"We zitten in Hilversum in een transitiefase waarin de omgangsvormen die jarenlang door mannen zijn genormeerd ter discussie worden gesteld. Nieuwe groepen eisen hun plek en positie op in de maatschappij: vrouwen, mensen van kleur, queer personen. En zij benadrukken dat er méér is dan die ene mannelijke, witte heteronorm."

Dit leidt op sommige plekken tot een rigide tegenreactie, merkt Dekker. "Mannen voelen zich opeens aangevallen in hun zijn en hun bestaan en bagatelliseren daarom maar alle aanklachten die boven tafel komen. 'Het was de tijdgeest', riep Derksen - alsof je in de jaren zestig en zeventig wél mensen mocht verkrachten."

81 Johan Derksen bekent seksueel misbruik van bewusteloze vrouw toen hij jong was

'Verhaal Derksen geen jeugdzonde'

Derksen moet het verhaal dat hij vijftig jaar geleden een bewusteloze vrouw met een kaars heeft gepenetreerd niet afdoen als een "jeugdzonde". Dat stelt seksuoloog Yuri Ohlrichs van kenniscentrum Rutgers in een reactie op het verhaal van Derksen.

"Hij was al een volwassen man toen het gebeurde", aldus Ohlrichs. "En ik ken gelukkig maar heel weinig mensen die zulke dingen doen, ook in hun jeugd."

De seksuoloog schrok niet alleen van het verhaal zelf, maar ook van de lacherige sfeer aan tafel. "Derksen maakt wéér duidelijk dat zoveel mensen niet weten dat er al heel snel sprake is van grensoverschrijdend gedrag. En dan heb ik het niet alleen over het verhaal zelf. Maar ook over de reacties aan tafel. Zulke bekentenissen zijn niet om te lachen, op geen enkele manier. Die moet je serieus nemen."

MORES wil niet alleen veroordelen

Toch wil de voorzitter van MORES niet alleen de uitspraken van Derksen veroordelen. "We moeten waken dat we in de samenleving niet ook in dit dossier alleen maar lijnrecht tegenover elkaar komen te staan", zegt ze met klem. "We moeten met elkaar een nieuwe manier vinden om hiermee om te gaan, met als uitgangspunt wederzijds respect naar elkaar toe."

"Dat was wat in elk geval in dit fragment in Vandaag Inside op alle fronten ontbrak. Hier werden alleen maar mensen kapot gemaakt: de vrouw die het toen is overkomen, en alle andere slachtoffers van wangedrag die zich niet gehoord of begrepen voelen."

Veel kritiek op bekentenis

Mariëtte Hamer, de regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag, vond de bekentenis van Johan Derksen "ontluisterende televisie". Ook politici reageerden boos.

Advocaat Richard Korver is ontzet over de bekentenis die Derksen dinsdagavond deed in het SBS-programma. "Heel pijnlijk wat Derksen doet, maar misschien is het nog pijnlijker wat de omgeving doet: meelachen", aldus Korver.

Talpa Network, eigenaar van SBS6 dat Vandaag Inside uitzendt, laat woensdag weten de zaak verder te onderzoeken. "Dit is een ernstige zaak waar we zorgvuldig naar gaan kijken. We gaan op de kortst mogelijke termijn in gesprek met Johan", zegt een woordvoerder.