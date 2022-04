Mariëtte Hamer, regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag, noemt de bekentenis van Johan Derksen van dinsdagavond "ontluisterende televisie". Derksen zei in het programma Vandaag Inside dat hij in zijn jongere jaren een dronken, bewusteloze vrouw heeft gepenetreerd met een kaars.

De regeringscommissaris vindt het "denigrerend en kwetsend" voor mensen die ooit met seksueel geweld te maken hebben gehad. "Ook in de jaren zestig en zeventig was dit gedrag niet normaal", zegt ze.

Hamer startte in april in haar functie. "Met de nieuwe regeringscommissaris wil het kabinet bewustwording en een cultuurverandering creëren, want intimidatie en misbruik zijn niet acceptabel", aldus het kabinet over haar aantreden.

Ook advocaat Richard Korver is ontzet over de bekentenis die Derksen dinsdagavond deed in het SBS-programma. "Heel pijnlijk wat Derksen doet, maar misschien is het nog pijnlijker wat de omgeving doet: meelachen", aldus Korver. "Je ziet zelfs vrouwen in het publiek wat beschaamd meelachen. Je creëert zo een sfeer van: dat moeten we maar tolereren. Als dat de sfeer in het land is, dan is de openheid die door The Voice is ontstaan meteen weer verdwenen."

De advocaat, die geregeld slachtoffers van seksueel geweld bijstaat, spreekt van "het normaliseren en ridiculiseren van seks met een onmachtige". "Ik spréék die slachtoffers. Ze zeggen: 'Meneer Korver, u denkt toch niet dat ik nog aangifte ga doen? Moet je kijken hoe erover wordt gepraat!'"

Korver vermoedt dat Derksen niet verkrachtte

Korver wijst er op basis van Derksens bekentenis van dinsdagavond op dat in dit geval geen sprake zou zijn van verkrachting, ook al dacht de analist zelf van wel. Volgens Korver ging het in dit geval om seks met een onmachtige of bewusteloze, een vergrijp dat kan worden bestraft met acht jaar cel. Hij vermoedt echter dat deze kwestie zich een jaar of vijftig geleden heeft voorgedaan, waardoor die hoe dan ook is verjaard.

Seks met een onmachtige kan wel verjaren, verkrachting sinds 2013 niet meer. "Maar die verjaring is niet met terugwerkende kracht ingevoerd", zegt Korver.

'Lachen om Derksen is me even vergaan'

Verschillende politici reageren ook verbolgen op de uitspraken van Derksen. "Het lachen om Derksen is me even vergaan", schreef ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers eerder op woensdag op Twitter. Hij noemt de uitspraken "bizar".

VVD-Kamerlid Ingrid Michon vindt de uitspraak "ongelooflijk en schaamteloos". GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger schrijft: "Zolang er nog gelachen wordt om seksueel geweld, hebben we een lange, lange weg te gaan."

Woensdag ging het 'weer over mannen, niet over slachtoffers'

Derksen krabbelde woensdagavond in de uitzending van Vandaag Inside terug. Hij zei dat het niet om verkrachting ging, zoals hij dinsdag nog zei. Naar eigen zeggen had hij een kaarsenstandaard tussen de benen van de vrouw gezet.

Medeanalist René van der Gijp stelde voor de talkshow in de toekomst van tevoren op te nemen, zodat "foute grappen waar gedoe over komt" eruit geknipt kunnen worden. Derksen zei te vrezen dat dit "de spontaniteit uit het programma haalt". Verder haalde de analist uit naar de "woke cancelcultuur", waardoor mensen telkens over hem en zijn uitspraken zou vallen.

Derksen, Van der Gijp en presentator Wilfred Genee gaven in de uitzending op geen enkele manier blijk van enig inzicht in hoe kwetsend hun gesprekken over seksueel geweld zijn voor slachtoffers, zei Hamer later op de avond in het NPO-radioprogramma Met het Oog op Morgen.

"In het hele gesprek van de mannen leek maar niet door te dringen hoe kwetsend alles is wat ze vandaag en gisteren zeiden", aldus Hamer. "Het ging weer vooral over hoe zwaar zij het zelf hadden en dat ze geen foute grappen meer mogen maken. Het hele grote probleem achter hun uitspraken werd niet besproken. Ik vond het heel teleurstellend."

Heb jij zelf behoefte om te praten over jouw ervaring met seksueel grensoverschrijdend gedrag? Je kunt gratis en anoniem contact opnemen met onder andere Centrum Seksueel Geweld: 0800-01 88.