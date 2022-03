De rechter gaat zich niet buigen over het verzoek van de aanklagers van Bill Cosby. De 84-jarige komiek is sinds vorig jaar weer op vrije voeten nadat hij zijn straf had uitgezeten voor het misbruiken van Andrea Constand, maar de aanklagers wilden hem naar de gevangenis laten terugkeren.

De rechter wil het eerder genomen besluit niet heroverwegen, meldt persbureau AP. Hierbij wordt geen toelichting gegeven.

"Het besluit om Cosby vrij te laten zal verstrekkende negatieve gevolgen hebben", zeiden de aanklagers afgelopen november. "De rechtbank kan dit nu rechtzetten."

Het besluit van de rechter is geen verrassing. Slechts 1 procent van de petities voor herziening wordt goedgekeurd.

Cosby, bekend van onder meer The Cosby Show, werd in september 2018 veroordeeld tot een celstraf van drie tot tien jaar voor het seksueel misbruiken van Constand. De uitspraak werd gezien als een belangrijk keerpunt voor de #metoo-beweging.

In juni besloot het Hooggerechtshof dat de uitspraak onrechtmatig is: jaren geleden is door een aanklager namens de staat beloofd dat Cosby niet zal worden vervolgd in de Constand-zaak als hij zou getuigen in de civiele zaak die de oud-basketbalster tegen hem had aangespannen. Het team van Constand liet in juni al weten niet op de hoogte te zijn geweest van deze overeenkomst.