Hugo Metsers, die in februari door meerdere oud-studenten van de door hemzelf opgerichte acteursopleiding faaam beschuldigd werd van machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag, legt tijdelijk zijn lesactiviteiten stil. Dat zegt hij in een verklaring op de website van de opleiding.

"Vanwege de huidige onrust in alle media en om de lessen in alle rust doorgang te kunnen laten vinden, schorten we al mijn lesactiviteiten per direct op tot nadere order", schrijft Metsers. "Ook zal ik voorlopig niet deelnemen aan het kernteam, beoordelingen van studenten en het jureren tijdens audities van aspirant-studenten."

Metsers raakte eind vorige maand in opspraak vanwege een artikel in de Volkskrant, waarin hij beschuldigd wordt van machtsmisbruik binnen faaam. Tegenover de krant verklaarden oud-studenten onder meer dat ze bij het vak Functioneel Naakt verder moesten gaan met naaktscènes dan ze wilden.

De acteur, die onder meer te zien was in Goede Tijden, Slechte Tijden, zegt in zijn verklaring dat hij zich niet herkent in de beschuldigingen. "Het is jammer dat in het artikel meerdere handelingen zijn opgetekend die feitelijk onjuist zijn en ik lees veel beschrijving van gedrag waarin ik me niet herken. Dit neemt niet weg dat ik de gevoelens en belevingen die beschreven worden natuurlijk wel ter harte neem."