Grensoverschrijdend gedrag in de entertainmentindustrie zal door een speciale taskforce worden aangepakt. De branchevereniging van de entertainmentindustrie (NVPI) is die gestart nadat een maand geleden zo'n dertig zangeressen misstanden aan de kaak stelden in een open brief.

"Vrijwel direct na publicatie van de brief hebben we contact gezocht met een vertegenwoordiging van deze zangeressen", zegt Anne de Jong, algemeen directeur van de NVPI.

"Ze hebben een krachtig signaal afgegeven dat we niet kunnen of willen negeren. We hebben dan ook besloten om meteen in actie te komen zodat we het probleem in kaart kunnen brengen en samen kunnen bouwen aan een inclusieve industrie waarin eenieder zich veilig weet - ongeacht leeftijd, gender, sekse, huidskleur, religie of wat dan ook."

De NVPI, waarbij onder meer muzieklabels, uitgeverijen en producenten aangesloten zijn, wil dat de taskforce onderzoekt wat er speelt op het gebied van grensoverschrijdend gedrag, hoe dit te voorkomen is en hoe er adequate hulp kan worden geboden aan slachtoffers. Volgens De Jong is er "een cultuuromslag" nodig.

De zangeressen schreven de brief naar aanleiding van de veelbesproken BOOS-uitzending over The Voice of Holland. Zij stelden dat grensoverschrijdend gedrag in de hele muzieksector voorkomt. Bekende namen als Glennis Grace, Claudia de Breij, Aafke Romeijn, Esmée Denters en Hadewych Minis ondertekenden de brief.