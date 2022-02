Acteeropleiding Faaam en directeur Hugo Metsers zijn in opspraak geraakt na tientallen meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de Volkskrant. Mensen met acteerambities kunnen een minimaal drie jaar durende opleiding volgen bij Metsers en zijn collega's, maar wie is de acteur zelf?

Hugo Metsers III is de zoon van acteur Hugo Metsers en actrice Maartje Seyferth. De acteur wordt in 1968 geboren in Amsterdam. Kort daarna, in 1972, scheidden zijn ouders. Metsers blijft bij zijn moeder wonen, terwijl zijn vader hertrouwt.

Metsers beleeft zijn doorbraak als acteur bij het grote publiek in 1993. Dan is hij in de televisieserie Diamant te zien als Boris van Tellingen, de zoon van een diamantair die een incestueuze relatie heeft met zijn zus. Daarna volgen diverse rollen in onder andere Vrouwenvleugel en Baantjer.

Net als veel andere Nederlandse acteurs heeft Metsers een rol gehad in Goede Tijden, Slechte Tijden. Vanaf 2001 is hij te zien als de broer van Ludo Sanders (Erik de Vogel), Marcus. Na anderhalf jaar en veel avonturen verdwijnt Marcus uit de soap, om in 2016 terug te keren. In totaal speelt Metsers vier seizoenen lang in de langstlopende soap van Nederland.

Niet eens zo heel lang na zijn debuut in GTST start Metsers acteeropleiding Faaam (Film Actors Academy Amsterdam). In 2004 begint hij de eerste Nederlandse opleiding voor filmacteren. Metsers is algemeen directeur van de opleiding, maar geeft ook zelf les. Op de website van Faaam is te lezen dat hij Tekstbehandeling, Technisch Camera-acteren en Imagebuilding geeft. Een opleiding duurt minstens drie jaar, bestaat uit lessen die 32 weekenden per jaar worden gegeven en kost zo'n 4.000 euro per jaar.

Metsers komt door de opleiding al eerder in opspraak. In 2015 blijkt dat hij op een feest met een van zijn studentes heeft gezoend. Daarvoor biedt de acteur zijn excuses aan. "Dat was heel dom, ik was onder invloed", zegt Metsers daar later over tegen Shownieuws. In 2017 blijkt dat Metsers een relatie heeft met een oud-studente van de opleiding, de 26 jaar jongere July. Volgens Metsers is die relatie pas begonnen nadat July is afgestudeerd. In 2019 wordt duidelijk dat de relatie voorbij is.

Het werk van Metsers beperkt zich niet tot acteren: hij is ook regisseur. Zo maakt hij in 2012 de film RAUW, een film geïnspireerd door diverse schietincidenten waar jongeren bij betrokken zijn geweest. Recensenten zien vooral overeenkomsten met de schietpartij in een winkelcentrum in Alphen aan den Rijn in 2011. Metsers maakte ook Arjuna en The Last Man.

Metsers is twee keer getrouwd geweest en heeft drie kinderen. Met ex-vrouw Yvette, met wie hij van 1997 tot 1999 getrouwd was, kreeg hij oudste dochter Delphin. Met Patricia, met wie hij samen was tussen 2007 en 2011, kreeg hij dochter Kyara en zoon Reza.