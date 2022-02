De nieuwe advocaat van R. Kelly heeft de rechtbank in Brooklyn verzocht de veroordeling van de zanger terug te draaien of hem een nieuw proces te geven. R. Kelly werd vorig jaar schuldig bevonden aan het leiden van een operatie die tot doel had vrouwen en minderjarige meisjes te misbruiken.

De advocaat is bekend met dergelijke zaken, want ze stond eerder acteur Bill Cosby bij in zijn misbruikzaak. Volgens Amerikaanse media noemt de raadsvrouw het vonnis van Kelly symbolisch.

"De veroordeling wordt gestimuleerd door een invloedrijke beweging die vastbesloten is eeuwenlang wangedrag van mannen te bestraffen", aldus de advocaat. De Amerikaanse zanger ontkent de vele beschuldigingen van seksueel misbruik.

Tegen Kelly lopen meerdere rechtszaken. Afgelopen najaar werd hij schuldig bevonden in de eerste zaak in Brooklyn. In mei hoort hij wat zijn straf is. Ook in de staten Illinois en Minnesota lopen misbruikzaken tegen hem. Kelly zit sinds 2019 vast in New York.