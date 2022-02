Prins Andrew heeft dinsdag een schikking getroffen met Virginia Giuffre, die de Britse royal van seksueel misbruik beschuldigt. In principe is de zaak hiermee nu afgerond. Maar zien we de zoon van koningin Elizabeth nog terug in het publieke leven en kan hij alsnog voor de rechter worden gedaagd?

Wat is er gebeurd? De inmiddels 38-jarige Giuffre zegt dat ze als tiener door miljardair Jeffrey Epstein is 'uitgeleend' aan prins Andrew om misbruikt te worden. Ze zou in 2001 op drie verschillende momenten seks hebben gehad met de zoon van de Britse koningin. Dat gebeurde naar verluidt in Londen, New York en op een privé-eiland van Epstein.

De prins heeft die bewering steeds weersproken. Epstein overleed in augustus 2019. Giuffre spande een civiele zaak aan, een rechtszaak tussen twee partijen. Zij hebben onderling een conflict dat ze niet samen kunnen oplossen.

Giuffre eiste een schadevergoeding. De prins zou voor de rechter moeten verschijnen en onder ede een verklaring moeten afleggen. Inmiddels hebben de twee dus een schikking getroffen. Andrew geeft nog steeds geen schuld toe.

Voor welk bedrag de schikking is getroffen, is niet bekendgemaakt. Naar verluidt zou het om miljoenen ponden gaan. Waar dat geld vandaan komt, is niet duidelijk. Er gingen al geruchten dat Andrew zijn chalet van 17 miljoen pond (20 miljoen euro) zou verkopen om de (toen nog mogelijke) schikking te kunnen bekostigen. Ook wordt er geroepen dat het geld (deels) wordt betaald door zijn moeder Elizabeth, maar dit zijn onbevestigde geruchten.

De prins zegt ook een "aanzienlijke donatie" te doen aan een goed doel dat zich inzet voor de rechten van slachtoffers van misbruik en mensenhandel. Giuffre zei al eerder dat ze een schikking of schadevergoeding wil gebruiken om slachtoffers van mensenhandel te helpen. Of de donatie van Andrew losstaat van het bedrag dat bij de schikking komt kijken, is onduidelijk. Wel is het de vraag of de goede doelen dit geld van hem willen accepteren, stellen Britse reputatiedeskundigen.

Volgens Britse royaltydeskundigen zal de prins opgelucht zijn dat het tot een schikking is gekomen. Hij hoeft nu niet voor de rechter te verschijnen en onder ede zijn kant van het verhaal te delen. "Dat zou hem allesbehalve goed doen, maar ook degenen om hem heen niet", zegt juridisch analist Joey Jackson. "Er komen altijd onthullingen naar boven en bovendien zal de media-aandacht dan niet afnemen."

Eerder werd al bekend dat Andrew afstand moet doen van zijn eretitels en militaire titels. Hier komt geen verandering in. De titel His Royal Highness (Zijne Koninklijke Hoogheid), behoudt hij, maar de prins mag deze niet meer gebruiken tijdens officiële gelegenheden. Ook houdt hij zijn titel hertog van York. Alleen het parlement kan deze titels intrekken. Parlementslid Rachael Maskell heeft al gezegd dat ze hoopt dat de prins zijn titel zelf intrekt, als "eerste daad van berouw".

Zijn constitutionele rol (Counsellor of State) in het koningshuis blijft behouden. Dat betekent dat hij koninklijke taken kan vervullen als zijn moeder bijvoorbeeld ziek is. In principe vervullen Charles en William deze taken, maar ook op Andrew of prins Harry kan een beroep worden gedaan. Ook zijn plek in de lijn van troonopvolging blijft behouden. De prins is echter negende in de rij, dus de kans dat hij staatshoofd wordt is vrijwel nihil.

Hoogstwaarschijnlijk zullen we Andrew heel weinig in de openbaarheid zien. "Zelfs zonder schuldbekentenis zullen eventuele optredens bij koninklijke evenementen op zijn zachtst gezegd ongemakkelijk zijn", schrijft de BBC.

Een nieuwe rechtszaak is niet uit te sluiten. Giuffre kan altijd besluiten om opnieuw naar de rechtbank te stappen. Daarnaast is Ghislaine Maxwell, de rechterhand van Epstein, schuldig bevonden aan sekshandel en illegale seksuele activiteiten. Maxwell was naar verluidt goed bevriend met prins Andrew. Mogelijk kunnen aanklagers verder onderzoek doen naar haar misdaden en bepalen of andere eventuele betrokkenen, zoals de prins, moeten worden aangeklaagd.