Slachtofferhulp Nederland heeft momenteel te maken met een piek in aanvragen voor juridische hulpverlening en aanmeldingen voor lotgenotengroepen voor zedenslachtoffers. Dat is volgens de organisatie het effect van de grote hoeveelheid telefoontjes en chatberichten die Slachtofferhulp kreeg na de veelbesproken aflevering van BOOS, vertelt een woordvoerder tegen NU.nl.

De dagen na de BOOS-aflevering over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice op 20 januari stond de telefoon en de chatbox van Slachtofferhulp "op springen". Van de gesprekken ging 80 tot 90 procent over seksueel grensoverschrijdend gedrag of seksueel geweld.

Het aantal gesprekken is inmiddels niet meer zo groot als toen, maar nog altijd wel groter dan vóór de BOOS-uitzending, aldus de woordvoerder. Wat de organisatie ook duidelijk ziet, is dat de piek zich verplaatst heeft naar de zogeheten vervolgdiensten die Slachtofferhulp aanbiedt.

Zo vragen hulpverleners na een eerste gesprek altijd aan slachtoffers of zij nog ergens behoefte aan hebben. Zo kan de organisatie bijvoorbeeld helpen bij het doen van aangifte, het aanvragen van een schadevergoeding of het opstellen van een spreekrechtverklaring in een rechtszaak.

De organisatie kan daarnaast slachtoffers die daar behoefte aan hebben in contact laten komen met lotgenoten. Ook voor deze lotgenotengroepen krijgt Slachtofferhulp momenteel veel meer aanvragen. Die zijn volgens de woordvoerder duidelijk het effect van het grote aantal eerste meldingen in januari.

Lotgenotengroepen helpen bij herstel

De woordvoerder zegt dat het wetenschappelijk bewezen is dat lotgenotengroepen duidelijk bijdragen aan het herstel van slachtoffers. "Als je in contact komt met slachtoffers die min of meer hetzelfde hebben meegemaakt en tegen dezelfde problemen aanlopen, is dat heel erg ondersteunend."

Slachtofferhulp Nederland biedt ook onlinesessies aan waarbij lotgenoten eventueel anoniem in contact kunnen komen met elkaar. Ook daar wordt meer gebruik van gemaakt, zegt de woordvoerder. "Het is een laagdrempeligere manier voor slachtoffers die de fysieke lotgenotengroepen vanwege bijvoorbeeld schuld- of schaamtegevoel een brug te ver vinden."

Ondanks de grotere drukte bij Slachtofferhulp is het overigens niet zo dat de organisatie het werk op dit moment niet aankan. "Mensen kunnen zich gewoon nog steeds melden", aldus de woordvoerder.

Heb je hier zelf mee te maken gehad of ken je iemand die hiermee te maken heeft gehad en wil je hier met iemand over praten? Je kan terecht bij Slachtofferhulp Nederland via 0900-0101 of bij het Centrum Seksueel Geweld via 0800-0188 en de chat.