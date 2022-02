Een vrouw, die anoniem wil blijven, neemt juridische stappen tegen Snoop Dogg, meldt TMZ donderdag. Zij zegt dat hij en een vriend van de rapper haar in 2013 zouden hebben gedwongen tot orale seks. De Amerikaan ontkent dat dit is gebeurd.

In haar aanklacht laat de vrouw weten dat ze in mei 2013 naar een optreden van Snoop Dogg in Anaheim in de Amerikaanse staat Californië was geweest. Na de show zou Bishop Don Juan, een vriend van de rapper, haar hebben aangeboden om haar thuis te brengen. In de auto zou ze in slaap zijn gevallen en bij aankomst merkte ze dat ze bij Juan thuis was.

Daar zou ze weer in slaap zijn gevallen, waarna Bishop haar tot orale seks dwong toen ze wakker werd. Daarna zou hij hebben gezegd dat ze naar de studio van Snoop Dogg moest gaan, omdat hij haar mogelijk werk zou kunnen bezorgen als model.

In plaats daarvan ging ze naar het toilet, waar de rapper zou zijn binnengekomen en het slachtoffer eveneens tot orale seks zou hebben gedwongen. Kort daarna zou Bishop de badkamer zijn binnengekomen en een foto van de twee hebben gemaakt.

Volgens het slachtoffer nam de artiest de vrouw niet aan omdat ze weigerde seks met hem te hebben. De vrouw eist schadevergoeding.

Snoop Dogg ontkent het voorval. Een woordvoerder zegt namens de rapper dat het opvallend is dat de aanklacht wordt gedaan vlak voor de Super Bowl, waar Snoop Dogg samen met andere artiesten een groot optreden geeft.