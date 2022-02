Bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR) zijn in 2021 zestig meldingen over grensoverschrijdend gedrag binnengekomen. Dat is een flinke stijging ten opzichte van de jaren daarvoor. Een mogelijke verklaring is een rapport naar aanleiding van meldingen over machtsmisbruik door trainers in 2017, zegt het ISR tegen NU.nl.

Het totale aantal meldingen over grensoverschrijdend gedrag steeg in de afgelopen jaren fors. Onder grensoverschrijdend gedrag valt ongewenst gedrag als pesten en discriminatie, maar ook seksuele intimidatie.

Een derde van de meldingen over grensoverschrijdend gedrag kwam bij voetbalbond KNVB binnen. Die werden vervolgens doorgestuurd naar het ISR. Volgens het instituut gaat het voornamelijk om meldingen binnen het amateurvoetbal.

Eerder werd er niet veel melding gemaakt van grensoverschrijdend gedrag binnen het voetbal. Dat vond het ISR toen "hoopvol", zegt een woordvoerder. Maar ook in het voetbal is het aantal meldingen over ongewenst gedrag de afgelopen jaren gestegen, evenals dat over seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Rapport leidt mogelijk tot betere behandeling meldingen

Dat er meer meldingen zijn, hoeft niet te betekenen dat er meer mis is in de sport, al is dat ook niet uit te sluiten. Een mogelijke verklaring voor de stijging is het rapport van de commissie-De Vries uit 2017, zegt ISR-directeur Joris Rijbroek tegen NU.nl.

Deze commissie deed onderzoek naar seksuele intimidatie en misbruik in de sport, op verzoek van de overkoepelende sportbond NOC*NSF. Dit verzoek deed de bond naar aanleiding van een toename van het aantal meldingen over machtsmisbruik door trainers, rond de tijd van de #metoo-beweging.

Wat doet het Instituut Sportrechtspraak (ISR)? Het ISR een onafhankelijk orgaan met een tuchtcommissie, dat bevoegd is sancties op te leggen.

Sportclubs besluiten zelf of ze zich aansluiten bij het ISR. Daarna zijn ze verplicht om misstanden te melden.

Het ISR behandelt deze meldingen over grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimidatie op een onafhankelijke en objectieve manier.

Duidelijker beleid en geen personeelstekort meer

Dat rapport leidde niet alleen tot meer meldingen, maar ook "tot structurele veranderingen en een betere inrichting om dit soort zaken te behandelen", zegt Rijbroek. Tuchtcommissies waren er vroeger ook al, maar nu heeft het ISR een specifiek beleid voor elke melding.

Meldingen worden voorgelegd aan aanklagers, die beoordelen of er meer onderzoek moet worden gedaan. Als dat het geval is, gaat een groep onderzoekers bewijsmateriaal verzamelen. Op basis van dat bewijs wordt een uitspraak gedaan, bijvoorbeeld schorsing van de desbetreffende persoon.

Het ISR kampte in 2019 met een personeelstekort en zegt enige moeite te hebben gehad met het behandelen van alle zaken. Maar sinds het NOC*NSF aanmelding stimuleert, heeft het ISR meer ondersteuning gekregen. De woordvoerder zegt dat er grote investeringen zijn gedaan, voor meer personeel, betere opleidingen en een helder omkaderd beleid op basis van de aanbevelingen in het rapport van de commissie-De Vries.

Nog geen stijging van aantal meldingen na nieuws over Overmars

Zondag vertrok Marc Overmars, de directeur voetbalzaken van Ajax, per direct. Hij had gedurende langere periode grensoverschrijdende berichten naar meerdere vrouwelijke collega's gestuurd. Er is (nog) geen aangifte gedaan tegen Overmars.

De KNVB roept slachtoffers ertoe op zich te melden als zij grensoverschrijdend gedrag hebben meegemaakt. De woordvoerder van het ISR zegt dat er sinds het nieuws over grensoverschrijdend gedrag van Overmars nog geen stijging van het aantal meldingen te zien is.