Het kabinet komt met een "nationale aanpak" van seksueel wangedrag. Mariëtte Hamer, momenteel voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER), is aangesteld in de nieuwe rol van regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Vanuit die rol gaat zij het kabinet "gevraagd en ongevraagd" adviseren over de aanpak van seksueel wangedrag.

Dat maken de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid dinsdag bekend.

Het ministerie van OCW, waaraan Hamer zal rapporteren, schrijft dat het "noodzakelijk is om nu een doorbraak te forceren". De recente onthullingen over wangedrag bij voetbalclub Ajax en het programma The voice of Holland maken dit volgens het ministerie duidelijk.

Hamer wordt benoemd voor een periode van drie jaar. "Met Hamer willen we meer doen aan bewustwording en een veilige cultuur, want intimidatie en misbruik horen niet thuis in Nederland", zo schrijft het kabinet in een persbericht.

De SER-voorzitter moet een boegbeeld worden en het patroon van genderstereotypering en machtsmisbruik helpen doorbreken, aldus het kabinet. Het is nog niet duidelijk onder welk ministerie Hamer officieel gaat vallen.

Minister van Onderwijs Robbert Dijkgraaf zegt dat het kabinet werkt een cultuurverandering. Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) schrijft dat Nederland met een groot probleem kampt. "Het hoort vanzelfsprekend te zijn dat je je thuis en op je werkt veilig voelt, en je er jezelf kan zijn. Maar dat is het helaas niet. Het is duidelijk dat we meer actie moeten ondernemen. En dat begint met het voorbeeld aan de top."

Hamer was van 1998 tot 2014 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA en werd aansluitend voorzitter van de SER. Die organisatie voorziet de regering en het parlement van advies over sociaal-economisch beleid.