Keith Bakker hoort dinsdag of hij opnieuw moet worden opgenomen in de psychiatrische observatiekliniek Pieter Baan Centrum (PBC). De rechter oordeelde eerder dat dit niet nodig is, maar het Openbaar Ministerie (OM) ging in hoger beroep en wil via nader onderzoek een beter beeld krijgen van de psychische gesteldheid van Bakker. Wat gebeurde er eerder in de zaak rond de voormalige verslavingsgoeroe?

Bakker kreeg in 2012 vijf jaar cel opgelegd voor het misbruiken van enkele vrouwen. Door het voorarrest kwam de voormalige hulpverlener, die in 2011 al in hechtenis werd genomen, in 2014 al vrij.

Hij was jarenlang te zien in verschillende televisieprogramma's, waaronder Spuiten en Slikken, Van etter tot engel (2006) en Family Matters (2008 en 2009), waarin hij jongeren met hun problemen hielp. In 2004 had Bakker de afkickkliniek Smith & Jones geopend in Nederland. Daar vertrok hij in 2010 als directeur, waarna in 2011 het faillissement van zijn holding Mountain Top werd uitgesproken.

Bakker, die zelf ook ooit verslaafd was aan drank, seks en drugs, werd in oktober 2019 opgepakt op verdenking van seksueel misbruik. Hij verbleef daarna even in een isoleercel vanwege de verklaring van onschuld die hij online had gezet vanuit het huis van bewaring, wat tot enige ophef leidde. Sindsdien zit hij vast.

De beschuldigingen zijn afkomstig van zijn voormalige kinderoppas, die in 2018 aangifte doet. Volgens het OM heeft Bakker het slachtoffer, dat hij hielp met haar eetstoornis, vanaf haar zestiende misbruikt. Dat gebeurde tussen het voorjaar van 2016 tot augustus 2018 in Hilversum, Amsterdam, Londen en Saint-Tropez.

Bakker ontkende het misbruik en zegt geen seksuele relatie met haar te hebben gehad voordat zij achttien was. Volgens de officier van justitie maakte hij met psychisch overwicht "grof misbruik van een kwetsbaar meisje". Het OM verweet Bakker ook dat hij ondanks zijn beroepsverbod nog als hulpverlener heeft gewerkt. Hij hielp zes jongeren met diverse verslavingen.

Vorig jaar maart veroordeelde de rechtbank hem tot een gevangenisstraf van 4,5 jaar. Aanvankelijk eiste het OM een langere celstraf en tbs met dwangverpleging, maar de rechtbank ging daar niet in mee. Daarop ging het OM in hoger beroep, omdat het wil dat Bakker wel opnieuw ter observatie wordt opgenomen in het PBC.

Daar is Bakker al eerder geobserveerd. De psychiater en psycholoog achtten hem toen volledig toerekeningsvatbaar. Wel kwamen er antisociale persoonlijkheidskenmerken aan het licht, maar die waren volgens de rechtbank niet in verband te brengen met het zedendelict. Het OM is het daar niet mee eens. Het hoger beroep wordt dinsdag behandeld.

Bakker ging zelf ook in hoger beroep om zijn straf aan te vechten. Zijn advocaten menen dat de rechtbank het vonnis niet goed heeft gemotiveerd. Ook zijn de rechters "er ten onrechte van uitgegaan dat de verklaringen van het slachtoffer betrouwbaar zijn, omdat ze consistent was in haar verklaringen". Dit hoger beroep staat gepland in juni.