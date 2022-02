Algemeen directeur Edwin van der Sar van Ajax is geschokt door het wangedrag van zijn collega en voormalige ploeggenoot Marc Overmars. De directeur voetbalzaken vertrekt bij de Amsterdamse club omdat hij grensoverschrijdende berichten naar vrouwelijke collega's heeft gestuurd.

"Ik vind de situatie voor iedereen afschuwelijk", zegt Van der Sar in een verklaring. "Ik voel me vanuit mijn rol ook verantwoordelijk om de collega's te helpen. Een veilig werkklimaat is heel belangrijk, voor iedereen bij Ajax. We gaan daar de komende tijd nóg meer aandacht aan besteden."

Ajax kondigde het vertrek van de 48-jarige Overmars zondagavond laat aan. De geboren Gelderlander stuurde "gedurende een langere periode" grensoverschrijdende berichten naar vrouwelijke collega's en werd vorige week geconfronteerd met meldingen over hem die waren binnengekomen.

Hoewel Overmars zich naar eigen zeggen niet direct realiseerde dat hij een grens had overschreden, voelde hij de afgelopen dagen de druk toenemen. De directeur, die zich inmiddels "kapot schaamt", besloot daarom zijn ontslag aan te bieden.

"Marc en ik spelen sinds het begin van de jaren negentig samen, eerst bij Ajax en toen bij Oranje, en we zijn nu alweer bijna tien jaar collega's in de directie van Ajax. Dat stopt nu heel abrupt. We zijn hier bezig met iets heel moois, dus voor iedereen die Ajax een warm hart toedraagt zal dit nieuws ook een klap zijn", aldus Van der Sar.

Algemeen directeur Edwin van der Sar (rechts) spreekt van een "afschuwelijke situatie voor iedereen" na het vertrek van Marc Overmars. Algemeen directeur Edwin van der Sar (rechts) spreekt van een "afschuwelijke situatie voor iedereen" na het vertrek van Marc Overmars. Foto: Getty Images

'Verdergaan als directeur was geen optie'

Het vertrek van Overmars is een forse aderlating voor Ajax, dat zijn contract onlangs nog verlengde tot medio 2026. Mede door het werk van de 86-voudig international van Oranje, die sinds 2012 in dienst was bij Ajax, wisten de Amsterdammers de afgelopen jaren in zowel binnen- als buitenland successen te boeken.

"Marc is waarschijnlijk de beste voetbaldirecteur die Ajax gehad heeft", zegt voorzitter Leen Meijaard van de raad van commissarissen. "We hebben niet voor niks zijn contract opgewaardeerd en verlengd. Maar hij heeft helaas echt grenzen overschreden, dus verdergaan als directeur was geen optie, dat zag hij zelf ook in."

"Dit is een dramatische situatie voor iedereen die hier op enigerlei wijze bij betrokken is. Het is ingrijpend voor de vrouwen die met het gedrag te maken hebben gehad. Ik wil de wens uitspreken dat alle betrokkenen de rust en privacy gegund wordt om dit te verwerken."

Het is nog niet duidelijk wie de taken van Overmars overneemt bij Ajax.